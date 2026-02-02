Triunfo de Boca con el debut de los refuerzos y piropo de Claudio Úbeda: "Entraron muy bien"

El entrenador habló sobre las actuaciones de Gonzalo Gelini y Exequiel Zeballos al expresar que "los desequilibrantes son oro puro en el plantel" y puso en valor que el tridente ofensivo (junto a Iker Zufiaurre) son jugadores surgidos de las inferiores: "Hablamos con los chicos, han trabajado su personalidad en inferiores donde debutan y saben lo que es ponerse la camiseta de Boca. Lo hicieron bien y no sufrieron el nerviosismo de los primeros partidos".

Párrafo aparte para Changuito Zeballos, sobre quien manifestó: "Exequiel tiene un potencial exponencial, tiene muchísimas condiciones, aptitudes físicas y técnicas, que hacen que sea un gran jugador".

Sobre el análisis colectivo, fue honesto y directo: "El equipo fue ordenado y serio. No tuvimos brillo ni muchas luces, pero hicimos un partido correcto", y agregó que hicieron un "partido correcto".

Además, fue consultado sobre la posible contratación de un delantero, pero prefirió hablar sobre Edinson Cavani: "Empezó a hacer trabajos progresivos pero no de contacto, sea fútbol reducido o prácticas, y ahora en esta semana larga queremos que equilibre el entrenamiento a la par nuestro y veremos si está en condiciones, viene bien".

Santiago Ascacíbar Ascacíbar tuvo un buen debut en Boca y disputó los 90 minutos.

El entrenador de Boca se refirió al debut de los refuerzos

Santiago Ascacíbar disputó los 90 minutos en el mediocampo de Boca, donde su rol fue cambiando con el correr del partido y a partir de las modificaciones que realizó Claudio Úbeda desde el banco: "Los refuerzos entraron muy bien, Santiago (Ascacíbar) jugó todo el partido porque sabíamos que venía con una pretemporada completa y estaba en ritmo para hacer todo el partido".

Lo hizo muy bien, en la posición en la que se siente cómodo", explicó Claudio Úbeda sobre el desempeño del mediocampista proveniente de Estudiantes de La Plata.

Y sobre el jugador de 28 años, agregó: "Ascacibar no me pone en aprietos. Prefiero tener esa dificultad en elegir antes que no tenerla".

Con respecto al debut de Ángel Romero, quien ingresó en el entretiempo, explicó: "Venía con una preparación más personal, no con equipo: teníamos que tener la precaución de medir el tiempo que estuviese en cancha. Lo que hizo, lo hizo bastante bien: apoyar de frente, asistir".