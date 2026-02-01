"¡Vamos Boca!": La Bombonera tuvo la visita de un actor de fama internacional

El templo de Boca Juniors no solo fue protagonista por lo que ocurrió dentro del campo de juego, sino también por la visita de figuras de fama internacional que quisieron vivir de primera mano la mística Xeneize.

Artistas como Dua Lipa, Rosalía, Noel Gallagher y hasta el actor Johnny Depp dijeron presente en distintos momentos del año, recorrieron sus pasillos, pisaron el césped y se dejaron envolver por una atmósfera que trasciende fronteras.

La imagen de celebridades globales en Brandsen 805 volvió a poner en valor el peso simbólico de La Bombonera: un estadio que impacta, emociona y despierta admiración en todo el mundo, incluso entre quienes no crecieron con el fútbol argentino, pero entienden que allí late una de las pasiones más intensas del deporte.

La Bombonera tuvo la visita de un actor de fama internacional

En esta oportunidad se hizo presente en la cancha de Boca el actor Willem Dafoe, quien se encuentra en el país para presentar " The Souffleur", la nueva película del director argentino Gastón Solnicki, en una función especial en el MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) que se realizó el sábado 31 de enero.

Willem Dafoe en Argentina Además de ver a Boca el actor presentó la película The Souffleur.

El actor de 70 años que actuó en Platoon (1986), La última tentación de Cristo (1988), Spider Man (2002), El proyecto Florida (2017) y Pobres Criaturas (2003), entre otros grandes éxitos, estuvo con una camiseta de Boca y hasta se animó a alentar en algunos momentos.

Luego de vivir la experiencia, declaró: "Me siento genial en La Bombonera. Es una gran energía. Amo el fútbol". Además, fue consultado si es hincha de Boca el actor no dudó en responder entre risas: "Ahora sí".

Willem Dafoe en La Bombonera Willem Dafoe se puso la camiseta de Boca.

Willem Dafoe fue muy bien recibido por los hinchas Xeneizes quienes le dedicaron una canción haciendo referencia a su rol en Spider Man: "¡El Duende Verde es bostero!".

Embed "EL DUENDE ES BOSTEEEEROOO"



Willem Dafoe, el actor que interpretó al "Duende Verde" en Spider-Man, a pura risa al ritmo de la hinchada de Boca en La Bombonera. #TorneoApertura pic.twitter.com/bPME9iwIBJ — TyC Sports (@TyCSports) February 1, 2026

El actor se mostró feliz de vivir la experiencia de ver un partido en La Bombonera y hasta gritó: "Vamos Boca, carajo".