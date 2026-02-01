Gimnasia y Esgrima visita a Unión por la tercera fecha del Torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima jugará este lunes desde las 22 ante Unión, en Santa Fe, en la continuidad del Torneo Apertura 2026.
El cruce que protagonizará el Lobo ante el Tatengue se disputará en el estadio 15 de Abril de Santa Fe desde las 22, corresponde a la Zona A y tendrá el arbitraje de Nazareno Arasa y la televisación de TNT Sports.
El Lobo comenzó lel certamen con un triunfo histórico por 1 a 0 ante Central Córdoba como visitante gracias a un golazo de Valentino Simoni, pero viene de perder por la mínima diferencia ante San Lorenzo en su debut como local.
En dos partidos disputados Gimnasia y Esgrima tiene 3 puntos y buscará sumar en su excursión al Litoral.
Unión, dirigido por Leonardo Madelón, viene de perder 2-1 frente a Lanús como visitante y en la primera fecha igualó sin goles frente a Platense en su cancha.
En dos presentaciones Unión no ha podido ganar y solo tiene un punto.
El último enfrentamiento entre ambos fue por Copa Argentina y lo ganó el Lobo 2 a 1 en cancha de Sarmiento de Junín. El partido se disputó el 17 de abril de 2024, e l Tanque Silva, abrió el marcador para el Lobo, igualó Bruno Pittón para el equipo santafesinoy a los 88' Nazareno Solís hizo el segundo del Mensana.
En 1972, Gimnasia y Esgrima y Unión se enfrentaron en la final del Regional por un ascenso al Nacional. En el partido de ida ganó el Tatengue 4 a 2 en Santa Fe y en la revancha fue triunfo del Lobo por 3 a 0 para clasificarse al certamen.
En 1978 volvieron a enfrentarse en el Nacional donde ambos equipos integraron la Zona B. El primer choque lo ganó el conjunto rojiblanco por 2 a 0 el 13 de noviembre de ese año, con goles de Carlos Mazzoni, de penal y Rafael Domingo Moreno. En Mendoza se dio el segundo duelo y terminó 1 a 1 porque Víctor Bottaniz anotó para el Tatengue y Enrique Orlando Genolet marcó para el Mensana.
Probables formaciones:
Unión: Matías Mansilla; Bruno Pittón, Juan Pablo Ludueña, Maizon Rodriguez, Lautaro Vargas; Mateo Del Blanco, Rafael Profini, Mauro Pittón, Julián Palacios; Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Lautaro Carrera y Franco Saavedra; Uliises Sánchez, Fermín Antoni, Nicolás Linares y Facundo Lencioni o Blas Armoa; Santiago Rodríguez y Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.
Estadio: Unión de Santa Fe
Árbitro: Nazareno Arasa
Hora: 22
TV: TNT Sports