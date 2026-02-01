Gimnasia y Esgrima visita a Unión por la tercera fecha del Torneo Apertura

En dos partidos disputados Gimnasia y Esgrima tiene 3 puntos y buscará sumar en su excursión al Litoral.

Gimnasia y Essgrima tres Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima haría algunos cambios para jugar ante Unión. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Así llega Unión

Unión, dirigido por Leonardo Madelón, viene de perder 2-1 frente a Lanús como visitante y en la primera fecha igualó sin goles frente a Platense en su cancha.

En dos presentaciones Unión no ha podido ganar y solo tiene un punto.

concentrados union

Los enfrentamientos de Gimnasia y Esgrima y Unión

El último enfrentamiento entre ambos fue por Copa Argentina y lo ganó el Lobo 2 a 1 en cancha de Sarmiento de Junín. El partido se disputó el 17 de abril de 2024, e l Tanque Silva, abrió el marcador para el Lobo, igualó Bruno Pittón para el equipo santafesinoy a los 88' Nazareno Solís hizo el segundo del Mensana.

En 1972, Gimnasia y Esgrima y Unión se enfrentaron en la final del Regional por un ascenso al Nacional. En el partido de ida ganó el Tatengue 4 a 2 en Santa Fe y en la revancha fue triunfo del Lobo por 3 a 0 para clasificarse al certamen.

En 1978 volvieron a enfrentarse en el Nacional donde ambos equipos integraron la Zona B. El primer choque lo ganó el conjunto rojiblanco por 2 a 0 el 13 de noviembre de ese año, con goles de Carlos Mazzoni, de penal y Rafael Domingo Moreno. En Mendoza se dio el segundo duelo y terminó 1 a 1 porque Víctor Bottaniz anotó para el Tatengue y Enrique Orlando Genolet marcó para el Mensana.

Probables formaciones:

Unión: Matías Mansilla; Bruno Pittón, Juan Pablo Ludueña, Maizon Rodriguez, Lautaro Vargas; Mateo Del Blanco, Rafael Profini, Mauro Pittón, Julián Palacios; Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Lautaro Carrera y Franco Saavedra; Uliises Sánchez, Fermín Antoni, Nicolás Linares y Facundo Lencioni o Blas Armoa; Santiago Rodríguez y Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Estadio: Unión de Santa Fe

Árbitro: Nazareno Arasa

Hora: 22

TV: TNT Sports