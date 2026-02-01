¿Otro favor a Rosario Central?: el gol anulado a River en el Gigante de Arroyito

En el Gigante de Arroyito, Rosario Central recibe a River Plate por la tercera fecha de la zona B del Torneo Apertura y antes del descanso llegó la polémica por un gol anulado al equipo visitante.
El partido, arbitrado por Facundo Tello, es uno de los duelos más atractivos de la jornada y a los 37' del primer tiempo, llegó la jugada que generó debate inmediato cuando Sebastián Driussi marcó un gol para River.
El delantero definió en el área tras una serie de rebotes (pudo haber sido penal) y por unos segundos todo indicaba que River se había puesto en ventaja. Sin embargo, el árbitro detuvo la celebración y esperó la intervención del VAR.
Tras la revisión el gol fue anulado por una posición adelantada en la jugada previa y aunque el partido siguió 0-0 la jugada polémica se sumó a lo que varios señalan como ayudas a Rosario Central.