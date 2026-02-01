Inicio Ovación Fútbol River Plate
Torneo Apertura

¿Otro favor a Rosario Central?: el gol anulado a River en el Gigante de Arroyito

Rosario Central recibe a River Plate y antes del descanso llegó la polémica por un gol anulado al equipo visitante.

Por UNO
El gol anulado a Driussi.

El gol anulado a Driussi.

En el Gigante de Arroyito, Rosario Central recibe a River Plate por la tercera fecha de la zona B del Torneo Apertura y antes del descanso llegó la polémica por un gol anulado al equipo visitante.

El partido, arbitrado por Facundo Tello, es uno de los duelos más atractivos de la jornada y a los 37' del primer tiempo, llegó la jugada que generó debate inmediato cuando Sebastián Driussi marcó un gol para River.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2018129303578251666&partner=&hide_thread=false

El delantero definió en el área tras una serie de rebotes (pudo haber sido penal) y por unos segundos todo indicaba que River se había puesto en ventaja. Sin embargo, el árbitro detuvo la celebración y esperó la intervención del VAR.

Tras la revisión el gol fue anulado por una posición adelantada en la jugada previa y aunque el partido siguió 0-0 la jugada polémica se sumó a lo que varios señalan como ayudas a Rosario Central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2018129971508654490&partner=&hide_thread=false

¿Fue gol de River o no? qué dijeron las redes sociales

  • "Ya le robaron un gol a River. Falta que le regalen el penal de cada fecha al secanuca de Di Maria y los árbitros terminan la tarea".
  • "Che que raro el gol que le anulan a River ni la repetición ni las líneas ni una buena cámara dios mío COMO METEN MANO".
balbi
  • "Di Maria le anulo un gol a River. Mirá vos".
  • "La cantidad de veces que la televisión mostró la jugada del gol anulado de River fue increíble. Buscaron hasta encontrar".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas