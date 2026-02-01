¿Otro favor a Rosario Central?: el gol anulado a River en el Gigante de Arroyito

El partido, arbitrado por Facundo Tello, es uno de los duelos más atractivos de la jornada y a los 37' del primer tiempo, llegó la jugada que generó debate inmediato cuando Sebastián Driussi marcó un gol para River.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2018129303578251666&partner=&hide_thread=false RECURSO TOP DE DRIUSSI Y LO GANA RIVER EN ARROYITO #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/mG2gGVHolS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2026

El delantero definió en el área tras una serie de rebotes (pudo haber sido penal) y por unos segundos todo indicaba que River se había puesto en ventaja. Sin embargo, el árbitro detuvo la celebración y esperó la intervención del VAR.