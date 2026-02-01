Inicio Ovación Fútbol Santino Andino
El debut de Santino Andino: asistencia, triunfo y fin a una racha adversa de Panathinaikos

Tras una breve espera, Santino Andino se estrenó en Grecia con todo. Su equipo goleó con aporte importante del mendocino

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Santino Andino tuvo su bautismo oficial en Grecia.

Ahora sí, la novela tiene un nuevo capítulo. Luego de un verano que parecía interminable, Santino Andino es noticia por lo que mejor sabe hacer: jugar al fútbol. El delantero mendocino tuvo su estreno en Grecia y fue clave para que su Panathinaikos gane por goleada y ponga fin a una racha negativa.

Titular en el 4-3-3 de Rafa Benítez, Santino Andino se paró como extremo por izquierda, su lugar en el mundo. Con la 10 en la espalda, el atacante tuvo un partido más que positivo: jugó 80 minutos, tuvo sus arranques típicos contra la banda y metió la asistencia para abrir el marcador.

andino (1)
Tetteh saluda a Santino Andino tras su asistencia de gol-

El reloj marcaba 21 minutos de juego, Santino Andino recibió perfilado por la izquierda y lo habilitó al goleador Tetteh, que facturó el primero de los tres tantos con los que Panathinaikos le ganó a Kifisia.

Luego de redondear un muy aceptable estreno, el entrenador español decidió sacar a su nueva joyita en reemplazo de otro argentino: a falta de 10 minutos para el final del encuentro, Santino Andino le dejó su lugar a Vicente Taborda, ex hombre de Boca Juniors y Platense.

La racha que rompió el Panathinaikos de Santino Andino

Luego del muy buen triunfo como local, Panathinaikos dejó atrás una racha negativa de 4 partidos sin ganar, 2 por Liga de Grecia y otros 2 por Europa League. El equipo del mendocino venía de la goleada contra AEK 0-4 y de los empates en fila versus Ferenkvaros (1-1), Atromitos (0-0) y Roma (1-1).

La dura seguidilla para Panathinaikos

Sin descanso, Santino Andino y su equipo tendrán una dura parada por delante. La Copa de Grecia abrirá la instancia de semifinal con el duelo ante el buen PAOK. El juego de ida será este miércoles en condición de local, dejando la vuelta para la próxima semana. En el medio, el clásico contra Olympiakos por el torneo local.

