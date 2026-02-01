El debut de Santino Andino: asistencia, triunfo y fin a una racha adversa de Panathinaikos

Luego de redondear un muy aceptable estreno, el entrenador español decidió sacar a su nueva joyita en reemplazo de otro argentino: a falta de 10 minutos para el final del encuentro, Santino Andino le dejó su lugar a Vicente Taborda, ex hombre de Boca Juniors y Platense.

La racha que rompió el Panathinaikos de Santino Andino

Luego del muy buen triunfo como local, Panathinaikos dejó atrás una racha negativa de 4 partidos sin ganar, 2 por Liga de Grecia y otros 2 por Europa League. El equipo del mendocino venía de la goleada contra AEK 0-4 y de los empates en fila versus Ferenkvaros (1-1), Atromitos (0-0) y Roma (1-1).

La dura seguidilla para Panathinaikos

Sin descanso, Santino Andino y su equipo tendrán una dura parada por delante. La Copa de Grecia abrirá la instancia de semifinal con el duelo ante el buen PAOK. El juego de ida será este miércoles en condición de local, dejando la vuelta para la próxima semana. En el medio, el clásico contra Olympiakos por el torneo local.