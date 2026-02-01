Lágrimas de crack: Nico Paz se fue llorando tras el empate del Como en la Serie A

Nicolás Paz vivió este domingo uno de esos momentos que marcarán su carrera profesional en el empate entre Como y Atalanta por la Serie A.
Nicolás Paz vivió este domingo uno de esos momentos que marcarán su carrera profesional en el empate entre Como y Atalanta por la Serie A.
Nicolás Paz vivió este domingo uno de esos momentos que marcarán su carrera profesional en el empate entre Como y Atalanta por la Serie A.
El mediocampista de 21 años, figura conjunto dirigido por Cesc Fàbregas, tuvo en sus pies la chance de darle la victoria a su equipo en la última jugada del partido correspondiente a la fecha 23 de la liga italiana.
Sin embargo, Paz no pudo convertir y el encuentro terminó 0-0 ante un Atalanta que jugó con 10 hombres casi todo el segundo tiempo.
Como dominó el encuentro y generó muchísimas ocasiones, pero no pudo romper el cero gracias, en gran parte, a las atajadas del arquero visitante Marco Carnesecchi.
La jugada clave llegó en el minuto 98: tras una revisión del VAR, se sancionó penal por mano en el área de Atalanta y Nico Paz, quien ya había fallado dos penales en el Como, se hizo cargo de la ejecución.
Su remate, bajo y al palo derecho del arquero, fue contenido por Carnesecchi, quien adivinó y evitó el gol que habría sido el triunfo agónico para los locales.
Al sonar el pitazo final, la imagen del talentoso volante nacido en España que representa a la Selección argentina fue desgarradora: se retiró del campo entre lágrimas, visiblemente afectado y en medio de una conmovedora ovación de los hinchas del Como.
Este episodio no opaca lo que ha sido una temporada notable para Nico Paz quien con 8 goles y 6 asistencias en la Serie A, no solo se ha consolidado como pieza clave del equipo sino que tiene un pie en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026.