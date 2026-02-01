Lágrimas de crack: Nico Paz se fue llorando tras el empate del Como en la Serie A

Como dominó el encuentro y generó muchísimas ocasiones, pero no pudo romper el cero gracias, en gran parte, a las atajadas del arquero visitante Marco Carnesecchi.

La jugada clave llegó en el minuto 98: tras una revisión del VAR, se sancionó penal por mano en el área de Atalanta y Nico Paz, quien ya había fallado dos penales en el Como, se hizo cargo de la ejecución.

Su remate, bajo y al palo derecho del arquero, fue contenido por Carnesecchi, quien adivinó y evitó el gol que habría sido el triunfo agónico para los locales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2017991678250877407&partner=&hide_thread=false AY, NICO... PAZ tuvo un penal agónico para darle el triunfo a Como sobre Atalanta pero Carnesecchi adivinó sus intenciones y le tapó el disparo. ¡TERCER PENAL CONSECUTIVO QUE FALLA!



Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JV7QtEUlHb — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2026

Lágrimas y ovación para Nico Paz

Al sonar el pitazo final, la imagen del talentoso volante nacido en España que representa a la Selección argentina fue desgarradora: se retiró del campo entre lágrimas, visiblemente afectado y en medio de una conmovedora ovación de los hinchas del Como.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2017997055495430204&partner=&hide_thread=false NADIE PODÍA FRENAR SU LLANTO: Nico Paz falló un penal agónico en Como-Atalanta y no pudo ocultar su tristeza luego del partido.



Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dhHW8Sy6i3 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2026

Este episodio no opaca lo que ha sido una temporada notable para Nico Paz quien con 8 goles y 6 asistencias en la Serie A, no solo se ha consolidado como pieza clave del equipo sino que tiene un pie en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026.