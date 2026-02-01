Cómo eliminar a las pequeñas moscas del baño usando papel film: trampa casera efectiva

Al mezclar vinagre de manzana, cuyo aroma fermentado imita la fruta en descomposición que buscan estas moscas, con una pizca de azúcar y unas gotas de detergente, se genera un cebo irresistible para las moscas.

La magia del papel film entra en juego durante la fase de sellado del dispositivo. Al cubrir herméticamente el frasco con el plástico transparente y realizar pequeñas perforaciones con un palillo, se crea una barrera física de una sola dirección.

Entonces las moscas, guiadas por sus receptores olfativos, logran entrar por los diminutos agujeros, pero una vez dentro, su capacidad visual y de orientación se ve confundida por la transparencia del film. Esto las deja atrapadas en un laberinto.

Para obtener resultados óptimos, es fundamental colocar estos dispositivos cerca de los focos de infestación de tu baño, como el lavabo o la rejilla de la ducha. No obstante, los especialistas en higiene del hogar advierten que la trampa es solo la mitad de la batalla.

Cómo evitar el surgimiento de estas pequeñas moscas

Estas moscas se alimentan de la materia orgánica (pelo, restos de jabón y piel) que se queda atrapada en las cañerías. Para una solución a largo plazo, los expertos recomiendan: