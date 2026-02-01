Cómo limpiar el aceite impregnado en los utensilios de plástico: un truco de cocina necesario

Es muy normal encontrar restos de grasa en las cucharas, espátulas, compoteras o recipientes plásticos. Limpiar este tipo de suciedad es bastante difícil, sobre todo si no contamos con los productos adecuados o no tenemos agua caliente para ello.
Con un truco y algunos ingredientes naturales, es posible remover el aceite pegado en el plástico sin hacer mucho esfuerzo ni dañar el material.
Cocinar y almacenar alimentos, por lo general, implica el uso de aceites y grasas. Es importante limpiar este tipo de manchas porque el aceite y la grasa son componentes hidrófobos; esto significa que repelen el agua, dificultando la limpieza.
No limpiar el aceite y los restos de grasa puede atraer bacterias a los utensilios, causar olores persistentes y afectar la funcionalidad del plástico con el paso del tiempo. Todo esto compromete la seguridad alimentaria.
Un truco de cocina: cómo limpiar la grasa de los utensilios de plástico
Lo primero y principal, antes de realizar cualquier truco, es intentar aflojar la grasa con un buen enjuague de agua y una cantidad generosa de detergente.
Sin embargo, a veces el agua hirviendo o los detergentes para grasa no bastan para remover la mugre. Con un truco y algunos ingredientes puedes solucionar el problema sin dañar el plástico.
- La primera opción de truco consiste en espolvorear bicarbonato de sodio sobre la grasa y esperar unos minutos a que absorba todo el aceite. Para limpiar y retirar la suciedad, refriega con un cepillo o esponja rasposa.
- Otra forma o truco para limpiar el aceite es sumergir los utensilios de plástico en agua con vinagre blanco. Coloca en un balde grande o bol partes iguales de agua y vinagre. Deja los utensilios durante media hora y, para finalizar, lo mejor es limpiar con detergente común.
- El limón y la sal también sirven para limpiar el aceite. El limón es un ácido como el vinagre y la sal absorbe la grasa. Espolvorea sal sobre las manchas de aceite, deja que actúe por unos minutos y luego coloca unas gotas de limón. Refriega con una esponja o estropajo.
- Finalmente, puedes realizar un truco con almidón de maíz para absorber todo el aceite de los utensilios de plástico.
Un truco y algo más: cómo evitar las manchas de aceite en los utensilios de la cocina
La única forma de evitar la grasa es utilizar vajilla y utensilios de materiales que no sean plásticos.
Limpiar recipientes de vidrio, silicona o acero es mucho más simple y rápido. Opta por contenedores Pyrex que no retengan la grasa o metales resistentes que no atrapen los restos de aceite ni generen malos olores.