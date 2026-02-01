Cómo limpiar el aceite impregnado en los utensilios de plástico: un truco de cocina necesario

No limpiar el aceite y los restos de grasa puede atraer bacterias a los utensilios, causar olores persistentes y afectar la funcionalidad del plástico con el paso del tiempo. Todo esto compromete la seguridad alimentaria.

Un truco de cocina: cómo limpiar la grasa de los utensilios de plástico

Lo primero y principal, antes de realizar cualquier truco, es intentar aflojar la grasa con un buen enjuague de agua y una cantidad generosa de detergente.

Sin embargo, a veces el agua hirviendo o los detergentes para grasa no bastan para remover la mugre. Con un truco y algunos ingredientes puedes solucionar el problema sin dañar el plástico.

vinagre, limón y bicarbonato Estos ingredientes naturales son perfectos para limpiar el aceite sin alterar el material, olor o textura de los utensilios.

La primera opción de truco consiste en espolvorear bicarbonato de sodio sobre la grasa y esperar unos minutos a que absorba todo el aceite . Para limpiar y retirar la suciedad, refriega con un cepillo o esponja rasposa.

Otra forma o truco para limpiar el aceite es sumergir los utensilios de plástico en agua con vinagre blanco. Coloca en un balde grande o bol partes iguales de agua y vinagre. Deja los utensilios durante media hora y, para finalizar, lo mejor es limpiar con detergente común.

El limón y la sal también sirven para limpiar el aceite. El limón es un ácido como el vinagre y la sal absorbe la grasa. Espolvorea sal sobre las manchas de aceite, deja que actúe por unos minutos y luego coloca unas gotas de limón. Refriega con una esponja o estropajo.

el . El limón es un ácido como el vinagre y la sal absorbe la grasa. Espolvorea sal sobre las manchas de , deja que actúe por unos minutos y luego coloca unas gotas de limón. Refriega con una esponja o estropajo. Finalmente, puedes realizar un truco con almidón de maíz para absorber todo el aceite de los utensilios de plástico.

Un truco y algo más: cómo evitar las manchas de aceite en los utensilios de la cocina

recipiente de vidrio El vidrio y el metal retienen menos la grasa y se pueden limpiar más fácilmente.

La única forma de evitar la grasa es utilizar vajilla y utensilios de materiales que no sean plásticos.

Limpiar recipientes de vidrio, silicona o acero es mucho más simple y rápido. Opta por contenedores Pyrex que no retengan la grasa o metales resistentes que no atrapen los restos de aceite ni generen malos olores.