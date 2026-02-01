Independiente Rivadavia confirmó la lesión de Álex Arce: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

parte-medico-alex-arce Este es el parte médico de la lesión de Arce.

"El jugador ya se encuentra en Mendoza realizando trabajos físicos controlados y continuará con su recuperación durante el mes de febrero con el objetivo de reincorporarse progresivamente a los entrenamientos junto a sus compañeros", agregó la Lepra en su publicación.

Arce estaría fuera de las canchas entre 4 y 5 semanas.

"¡Pronta recuperación goleador!", exclamó el Azul.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia se medirá con Sarmiento de Junín, por la tercera fecha del certamen. El partido se realizará el próximo martes 3 de febrero a partir de las 21.15 en el Bautista Gargantini.

El equipo dirigido por Alfredo Berti es uno de los líderes de la Zona A del Apertura junto a River, con 6 unidades.

La Lepra, el campeón de la Copa Argentina 2025, tuvo un gran comienzo en este 2026, ya que le ganó a Estudiantes de Buenos Aires y se clasificó a los 16vos de final de la Copa Argentina.

Mientras que por el torneo local el Azul del Parque superó a Atlético Tucumán por 2 a 1, de local y venció a Defensa y Justicia por 2 a 0, de visitante.