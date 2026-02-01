Lautaro Martínez hizo un gol especial en el Inter: la historia íntima del festejo del Toro

Lautaro Martínez llegó a 13 goles en la Serie A, donde es el máximo artillero, y acumula 9 tantos en los últimos 11 partidos de la Serie A.

Embed - LAUTARO MARCÓ, SE LO DEDICÓ A SU HIJA Y EL INTER SE LLEVÓ EL TRIUNFO | Cremonese 0-2 Inter | RESUMEN

El festejo del gol de Lautaro Martínez y su historia íntima

Tras convertir su gol Lautaro Martínez mostró que debajo de la camiseta del Inter llevaba un saludo para su hija Nina en su cumpleaños número 5.

chat lautaro

"Feliz cumple hija. Te amo", indicó la remera negra que el Toro le mostró al mundo y luego su esposa, la mendocina Agustina Gandolfo, reveló en sus redes que el delantero le había mostrado la remera con la convicción de que haría un gol.

"Él y su convicción. El Lado B. Lo que nadie ve. Cumpleaños, fechas y momentos importantes lejos son parte de nuestra normalidad", indicó.