Lautaro Martínez hizo un gol especial en el Inter: la historia íntima del festejo del Toro

Lautaro Martínez marcó el primer gol de la victoria del Inter ante Cremonese, por la Serie A de Italia, y las imágenes de su festejo se viralizaron en las redes sociales.
El bahiense convirtió a los 16' la apertura del marcador y luego el polaco Piotr Zielinski aseguró la victoria 2 a 0 como visitante que le permite al conjunto de Milán seguir siendo el único puntero.
Inter llegó a 55 puntos en 23 partidos (ganó 18, empató 1 y perdió 4) para mantener una ventaja de 8 puntos sobre Milan que tiene un partido menos.
Lautaro Martínez llegó a 13 goles en la Serie A, donde es el máximo artillero, y acumula 9 tantos en los últimos 11 partidos de la Serie A.
Tras convertir su gol Lautaro Martínez mostró que debajo de la camiseta del Inter llevaba un saludo para su hija Nina en su cumpleaños número 5.
"Feliz cumple hija. Te amo", indicó la remera negra que el Toro le mostró al mundo y luego su esposa, la mendocina Agustina Gandolfo, reveló en sus redes que el delantero le había mostrado la remera con la convicción de que haría un gol.
"Él y su convicción. El Lado B. Lo que nadie ve. Cumpleaños, fechas y momentos importantes lejos son parte de nuestra normalidad", indicó.