Árbol limonero: por qué recomiendan colocar cáscaras de naranja en su tierra y para qué sirve

Enterrar estos restos mejora significativamente la fertilidad de la tierra al atraer organismos beneficiosos, como las lombrices, que airean el sustrato de forma natural.Más allá de la nutrición, las cáscaras de naranja actúan como un escudo biológico contra invasores comunes.

Sucede que el aroma cítrico y los aceites esenciales presentes en la piel de la fruta funcionan como un potente repelente contra plagas comunes, como las hormigas, los caracoles y los pulgones.

cascaras de naranja Las cáscaras de naranja pueden darte grandes beneficios en el árbol limonero.

Finalmente, este hábito contribuye a equilibrar el pH del suelo, un factor determinante para el éxito de cualquier cítrico. Los limoneros prefieren entornos ligeramente ácidos para optimizar la absorción de hierro y otros micronutrientes.

No abuses de la cantidad; un exceso de material cítrico en descomposición puede frenar temporalmente el crecimiento del limonero si los microbios consumen demasiado nitrógeno para procesarlo.

Como puedes ver, las cáscaras de naranja pueden aportar grandes beneficios a la tierra del árbol limonero, siempre y cuando sean colocadas en su tierra de una manera inteligente.

Formas de aplicación de este truco casero