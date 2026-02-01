Mastantuono titular y silbado en la agónica victoria del Real Madrid: la reacción en las redes sociales

El Real Madrid, con Franco Mastantuono como titular, le ganó agónicamente 2-1 al Rayo Vallecano, en condición de local por la fecha 21 de La Liga de España, certamen en el que quedó como escolta a un punto del Barcelona.
El equipo más laureado del mundo no atraviesa un buen momento y, tras lo que fue la destitución del entrenador Xabi Alonso el pasado 11 de enero, el reemplazante Álvaro Arbelona no logra estabilizar a los “Merengues”.
Esta crisis se acrecentó el pasado miércoles cuando perdió agónicamente 4-2 con Benfica de Portugal y quedó fuera de los ocho mejores de la Champions League, por lo que deberá jugar los dieciseisavos de final ante este mismo equipo luso.
En este contexto, el Real Madrid recibió al Rayo Vallecano en un estadio Santiago Bernabéu sumamente caldeado y con reproches a varios jugadores, entre ellos, Franco Mastantuono que volvió a ser titular.
Los “Merengues” abrieron el marcador con el gol del brasileño Vinicius Junior, Jorge De Frutos empató el partido para el Rayo Vallecano y ya sin Mastantuono (reemplazado a los 15) del complemento por Gonzalo García), el Real Madrid logró ganar a los 50' con un penal que Kylian Mbappé convirtió para que el Real Madrid se mantenga como escolta del Barcelona.
