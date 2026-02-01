Mastantuono titular y silbado en la agónica victoria del Real Madrid: la reacción en las redes sociales

En este contexto, el Real Madrid recibió al Rayo Vallecano en un estadio Santiago Bernabéu sumamente caldeado y con reproches a varios jugadores, entre ellos, Franco Mastantuono que volvió a ser titular.

Los “Merengues” abrieron el marcador con el gol del brasileño Vinicius Junior, Jorge De Frutos empató el partido para el Rayo Vallecano y ya sin Mastantuono (reemplazado a los 15) del complemento por Gonzalo García), el Real Madrid logró ganar a los 50' con un penal que Kylian Mbappé convirtió para que el Real Madrid se mantenga como escolta del Barcelona.

Las redes sociales se expresaron sobre Franco Mastantuono en el Real Madrid

Franco Mastantuono fue titular en el Real Madrid ante el Rayo Vallecano y los fanáticos dieron su veredicto en las redes sociales.

"Mastantuono es el peor Argentino que ha vestido la camiseta del Real Madrid…No hace un control bien".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2017968048649494542&partner=&hide_thread=false Ni Mastantuono se salvó de los silbidos... ¡Atención al momento en el que fue sustituido!



"No puedo con Mastantuono te lo prometo, me parece el peor fichaje en los ultimos 10 años. Por lo menos Hazard dejo algun buen partido, este lleva media temporada y no ha demostrado nada más que tener los pies de cemento".

"Inexplicable la posición de Mastantuono. Está corriendo mucho y mal, lejos de la pelota. Para ponerlo ahí, déjalo en el banco".

"Quiero tener fe en él, porque tiene muchísimo más fútbol de lo que se está viendo, son 18 años y un cambio radical cruzando el charco y demás. Pero de momento… poquito justifica el gasto en Mastantuono renunciando a tener ya a Nico Paz. Solo porque no lo tuviese el PSG."-