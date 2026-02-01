Por qué Messi fue reemplazado en el triunfo de Inter Miami sobre Nacional de Colombia

Inter Miami, con el astro Lionel Messi de titular, le ganó este sábado por 2-1 a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Colombia, en el segundo amistoso de pretemporada de Las Garzas de cara a la MLS 2026.
Inter Miami, con Lionel Messi de titular, venció a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Colombia. El astro fue reemplazado
Inter Miami, con el astro Lionel Messi de titular, le ganó este sábado por 2-1 a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Colombia, en el segundo amistoso de pretemporada de Las Garzas de cara a la MLS 2026.
El elenco de Lionel Messi venía de perder por 3-0 ante Alianza Lima en Perú y este sábado rescató una ajustada victoria gracias al tanto de Luis Suárez.
Tras un inicio de encuentro desfavorable para los orientados por Javier Mascherano, Suárez y Elkin José Rivero Almario, en contra, le dieron el triunfo a Inter Miami.
El encuentro no empezó bien para el equipo de Javier Mascherano: a los 24 minutos, Juan Manuel Rengifo puso en ventaja al equipo local.
En el complemento, Luis Suárez anotó para estampar el empate parcial. Sobre el final del duelo, el equipo de la Florida se quedó con el triunfo gracias a un gol en contra del conjunto colombiano.
Así el Inter Miami sumó su primera victoria del 2026 tras arrancar su gira sudamericana con una contundente derrota ante Alianza Lima en Perú.
Messi fue reemplazado a los 31' del segundo tiempo. Sin embargo, el DT de Las Garzas, Javier Mascherano explicó que Leo salió porque debe cuidarlo.
El próximo sábado 7 de febrero el Inter Miami se enfrentará a Barcelona de Ecuador. en Guayaquil.