Por qué Messi fue reemplazado en el triunfo de Inter Miami sobre Nacional de Colombia

El encuentro no empezó bien para el equipo de Javier Mascherano: a los 24 minutos, Juan Manuel Rengifo puso en ventaja al equipo local.

GOAL!!! LUIS SUÁREZ LEVELS IT FOR INTER MIAMI!!

ATLÉTICO NACIONAL 1-1 INTER MIAMI.



ATLÉTICO NACIONAL 1-1 INTER MIAMI. pic.twitter.com/Cguf1TQXq2 — FÚTBOL HUB (@futbol_hubX) January 31, 2026

En el complemento, Luis Suárez anotó para estampar el empate parcial. Sobre el final del duelo, el equipo de la Florida se quedó con el triunfo gracias a un gol en contra del conjunto colombiano.

Así el Inter Miami sumó su primera victoria del 2026 tras arrancar su gira sudamericana con una contundente derrota ante Alianza Lima en Perú.

Por qué Messi fue reemplazado en Inter Miami

Messi fue reemplazado a los 31' del segundo tiempo. Sin embargo, el DT de Las Garzas, Javier Mascherano explicó que Leo salió porque debe cuidarlo.

Cuándo vuelve a jugar el Inter Miami de Lionel Messi

El próximo sábado 7 de febrero el Inter Miami se enfrentará a Barcelona de Ecuador. en Guayaquil.