Video: lágrimas y mucha emoción por la llegada de Lionel Messi a Colombia

La página de Instagram 433 compartió un emotivo video que reflejaba la emoción de los niños que se acercaron a ver la llegada de Lionel Messi a Colombia. Con la camiseta en sus manos, con el sueño de lograr su firma, lágrimas en sus ojos y el canto de "Messi, Messi", el posteo de los niños colombianos logró millones de reproducciones.

A pesar de que la estrella de esta gira es el Inter Miami, siquiera otras figuras como Rodrigo De Paul o Luis Suarez lograron generar una parte de lo que logró el saludo del astro argentino por el vidrio del micro.

enzo fernandez (2)

Se espera que la cancha del encuentro entre el Inter Miami y Atlético Nacional esté explotada de gente, especialmente por ver el despliegue futbolístico de Lionel Messi. No es la primera vez que el "10" es el principal motivo por el cual se llenan estadios.

Se espera que el equipo de Mascherano no se guarde nada para esta noche, poniendo un 11 con todas sus estrellas y refuerzos. El equipo que saldría para el Inter Miami sería Dayne St. Clair; Facundo Mura o Ian Fray, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, David Ayala; Lionel Messi, Mateo Silvetti y Luis Suárez.

Hay que recordar que el Inter Miami viene de perder en Perú contra Alianza Lima, y que su próxima parada será en Ecuador.

messi 2

Dónde ver el Inter Miami de Lionel Messi contra Atlético Nacional

El partido del Inter Miami contra el Atlético Nacional se podrá ver en vivo en la Argentina únicamente por Disney+. Y es que el servicio de ESPN es pago.

Lionel Messi y compañia jugará ante el conjunto colombiano desde las 19 horas de Argentina.