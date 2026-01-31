Video: lágrimas y mucha emoción por la llegada de Lionel Messi a Colombia

La presencia de Lionel Messi revoluciona cualquier parte del mundo en el que el astro argentino ponga un pie, incluso en aquellos países donde no es tan querido. El Inter Miami está en plena gira en Sudamérica, y su llegada a Colombia generó un revuelo en todo el público, que lo recibió entre lárgrimas y cantos.
Un video muestra el amor que genera, especialmente entre los más chicos, la presencia de Lionel Messi en la previa del partido del Inter Miami y Nacional de Colombia. Todos los hinchas del rosarino quieren ver el partido, y aquí está la información de dónde verlo y a que hora.
Lionel Messi recibido como héroe en Colombia: el video de la emoción de los más chicos
El Inter Miami se encuentra en pleno tour en Sudamérica, y su nueva parada es en Colombia, donde enfrentará a Atlético Nacional de Medillín. La expectativa de los colombianos es enorme, y la llegada de Lionel Messi a tierras cafeteras generó una revolución por parte de todo el mundo.
La página de Instagram 433 compartió un emotivo video que reflejaba la emoción de los niños que se acercaron a ver la llegada de LionelMessi a Colombia. Con la camiseta en sus manos, con el sueño de lograr su firma, lágrimas en sus ojos y el canto de "Messi, Messi", el posteo de los niños colombianos logró millones de reproducciones.
A pesar de que la estrella de esta gira es el InterMiami, siquiera otras figuras como Rodrigo De Paul o Luis Suarez lograron generar una parte de lo que logró el saludo del astro argentino por el vidrio del micro.
Se espera que la cancha del encuentro entre el Inter Miami y Atlético Nacional esté explotada de gente, especialmente por ver el despliegue futbolístico de LionelMessi. No es la primera vez que el "10" es el principal motivo por el cual se llenan estadios.
Se espera que el equipo de Mascherano no se guarde nada para esta noche, poniendo un 11 con todas sus estrellas y refuerzos. El equipo que saldría para el Inter Miami sería Dayne St. Clair; Facundo Mura o Ian Fray, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, David Ayala; Lionel Messi, Mateo Silvetti y Luis Suárez.
Hay que recordar que el InterMiami viene de perder en Perú contra Alianza Lima, y que su próxima parada será en Ecuador.
Dónde ver el Inter Miami de Lionel Messi contra Atlético Nacional
El partido del InterMiami contra el Atlético Nacional se podrá ver en vivo en la Argentina únicamente por Disney+. Y es que el servicio de ESPN es pago.
LionelMessi y compañia jugará ante el conjunto colombiano desde las 19 horas de Argentina.