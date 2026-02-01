A Los Pumas 7s no les fue bien en el Seven de Singapur por el Circuito Mundial

Los Pumas 7s se despidieron de la tercera etapa del Circuito Mundial (SVNS Series) que se juega en Singapur.
Los Pumas 7s se despidieron de la tercera etapa del Circuito Mundial (SVNS Series) que se juega en Singapur.
El equipo argentino había terminado último en el Grupo B tras perder ajustadamente con Australia (19-14), Nueva Zelanda (26-20) y Francia (19-15). Y este domingo cayó en la semifinal por el 5to puesto ante España 26 a 12 y jugará más tarde por el 7mo lugar ante Gran Bretaña.
Los dirigidos por Santiago Gómez Cora formaron ante los españoles con Gregorio Pérez Pardo, Santiago Álvarez y Santino Zangara; Joaquín Pellandini, Juan Patricio Batac, Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron Matteo Graziano, Martiniano Arrieta, Eliseo Morales, Santiago Mare y Pedro De Haro.
Tras un mal comienzo el equipo argentino se recuperó con un try de Moneta, pero el primer tiempo terminó con otro try de los españoles que tomaron una ventaja de 14 a 5.
Con otro try en contra y la lesión de Pellandini el comienzo del complemento fue difícil para Los Pumas 7s, y aunque Moneta volvió a descontar y De Haro sumó la conversión, los ibéricos fueron efectivos y ganaron 26 a 12.
El seleccionado nacional jugará su último partido en Singapur a las 4.58 frente a Gran Bretaña y con TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus.
Finalizada la tercera etapa en Singapur el Circuito continuará el próximo fin de semana en Perth, Australia.
