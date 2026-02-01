A Los Pumas 7s no les fue bien en el Seven de Singapur por el Circuito Mundial

Tras un mal comienzo el equipo argentino se recuperó con un try de Moneta, pero el primer tiempo terminó con otro try de los españoles que tomaron una ventaja de 14 a 5.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/2017825172770701405&partner=&hide_thread=false ¡A correr con el rayo!



Moneta vio los espacios y anotó su doblete ante España.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/kY1oDilNTl — ScrumRugby (@ScrumESPN) February 1, 2026

Con otro try en contra y la lesión de Pellandini el comienzo del complemento fue difícil para Los Pumas 7s, y aunque Moneta volvió a descontar y De Haro sumó la conversión, los ibéricos fueron efectivos y ganaron 26 a 12.

El seleccionado nacional jugará su último partido en Singapur a las 4.58 frente a Gran Bretaña y con TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus.

Finalizada la tercera etapa en Singapur el Circuito continuará el próximo fin de semana en Perth, Australia.

Lo que viene en el SVNS Series 2025/26

Fase regular

7 y 8 de febrero: Seven de Perth

7 y 8 de marzo: Seven de Vancouver

14 y 15 de marzo: Seven de Nueva York

SVNS World Championship

17 al 19 de abril: World Championship de Hong Kong

29 al 31 de mayo: World Championship de Valladolid

5 al 7 de junio: World Championship de Bordeaux

Las posiciones del SVNS Series 2025/26