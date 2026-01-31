Tras el gran debut de Bolcato, Independiente Rivadavia blindó a tres promesas

A pesar de la llegada de jugadores de renombre al plantel, los juveniles no pasan desapercibido para el cuerpo técnico de la Lepra, y el claro ejemplo de ello es Nicolás Bolcato. El juvenil de tan solo 21 años se adueñó del arco que dejó Ezequiel Centurión, y con actuaciones destacadas, parece ser una de las fijas de Independiente Rivadavia.

Potenciado por la respuesta de este destacado juvenil que se hizo cargo del arco de la primera de Independiente Rivadavia, el club decidió ofrecerle el primer contrato profesional a 3 jugadores que se vienen destacando en la reserva leprosa.

"Julián Reyna, Axel Leiva y Tomás Arias, jugadores de la Reserva, firmaron su primer contrato profesional con el Club Sportivo Independiente Rivadavia, con vínculo vigente hasta diciembre de 2027" fue el posteo que realizó el club en sus distintas redes sociales.

Los hinchas se mostraron muy a favor de esta decisión tomada por el club y el posteo en las redes de Independiente Rivadavia se llenaron de mensajes de aliento para los juveniles y la medida: "los pibes el verdadero tesoro de las grandes instituciones muy bien por la dirigencia vamos los pibes arriba la leeeeeepra".

Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia por la Liga Profesional

Con 6 puntos de 6 posibles, Independiente Rivadavia se posiciona como uno de los líderes de su zona, y el equipo de Berti ya se prepara para no ceder ni un solo punto en su próximo partido. Luis Sequeira, Luciano Gómez y Sebastián Villa podrían aparecer entre los convocados.

El próximo partido de la Lepra será Sarmiento de Junín. Alfredo Berti tendría definido el equipo, el cual sería Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos o Sebastián Villa; Matías Fernández; Fabrizio Sartori.