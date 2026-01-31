FADEP y la primera final: estos serían los 11 para enfrentar a Estudiantes de San Luis

En definitiva serían los siguientes: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso; Bruno Costella, Ignacio Lucero y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Luciano Ortega; Matías Persia y Gonzalo Klusener.

Estudiantes de San Luis es un equipo duro -es dirigido por Fabio Giménez, el ex defensor del Atlético San Martín- y tiene jugadores de experiencia.

sebastian-torrico-fadep Sebastián Torrico es el presidente de FADEP que busca hacer historia en el fútbol mendocino. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El equipo presidido por Sebastián Torrico está con mucha confianza para esta primera final. La revancha se jugaría el próximo sábado 7 de febrero en Russell.

La serie se juega a dos partidos. En caso de empate en el resultado global, habrá penales para definir el ganador.

El que se quede con la Zona Cuyo jugará la final por el ansiado ascenso al Federal A, que será a un partido con otro equipo de la Zona Patagónica -que saldrá de la final que disputarán Boxing de Río Gallegos y la Amistad de Cipolletti- en cancha neutral.

FADEP, el único representante mendocino que queda en el campeonato, está a tres partidos de dar el gran salto al Federal A.