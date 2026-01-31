Fin del misterio: FADEP ya conoce su posible rival por el ascenso al Federal A

El sueño que viene persiguiendo desde hace varias temporadas FADEP está solamente a dos fases y a tres partidos de concretarse. El objetivo es salir del espinoso Regional Amateur y llegar al Federal A, algo que está cada vez más cerca de concretarse.
La hoja de ruta de FADEP quedó definida porque el Cóndor ya sabe su rival para definir la final de la Región de Cuyo y también ya tiene hipótetico adversario para el duelo final si logra sortear la actual instancia.
El primer paso de FADEP será ganar la región. Para eso, deberá vencer a Estudiantes de San Luis en una serie de ida y vuelta. Arrancará abriendo la instancia como visitante (este domingo desde las 18) y definirá en condición de local (posiblemente el sábado 7 de febrero).
Si logra sortear ese escollo, FADEP quedará a un solo encuentro del salto de categoría. Lo que se dio a conocer ayer es con quién podría jugar esa posible final que será a partido único y en cancha neutral: el ganador de la Región Patagónica.
En el sur del país, hay dos equipos que persiguen el mismo objetivo que FADEP: Boxing de Rio Gallegos y La Amistad de Cipoletti, quienes se enfrentarán de igual manera para adjudicarse la zona. El que gane, podría verse las caras con los mendocinos en la definitiva final del eterno certamen.
FADEP toma nota: así llega Estudiantes de San Luis
Estudiantes de San Luis viene de eliminar a Huracán San Rafael; el equipo mendocino que perdió 2 a 0 y quedó afuera. En el partido de ida jugado en San Rafael habían igualado sin goles.
El equipo puntano es conducido por el Tano Fabio Giménez, ex defensor del Atlético San Martín.