Fin del misterio: FADEP ya conoce su posible rival por el ascenso al Federal A

Si logra sortear ese escollo, FADEP quedará a un solo encuentro del salto de categoría. Lo que se dio a conocer ayer es con quién podría jugar esa posible final que será a partido único y en cancha neutral: el ganador de la Región Patagónica.

En el sur del país, hay dos equipos que persiguen el mismo objetivo que FADEP: Boxing de Rio Gallegos y La Amistad de Cipoletti, quienes se enfrentarán de igual manera para adjudicarse la zona. El que gane, podría verse las caras con los mendocinos en la definitiva final del eterno certamen.

FADEP toma nota: así llega Estudiantes de San Luis

Estudiantes de San Luis viene de eliminar a Huracán San Rafael; el equipo mendocino que perdió 2 a 0 y quedó afuera. En el partido de ida jugado en San Rafael habían igualado sin goles.

El equipo puntano es conducido por el Tano Fabio Giménez, ex defensor del Atlético San Martín.