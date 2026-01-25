Inicio Ovación Fútbol FADEP
Con Huracán de San Rafael eliminado, así asciende FADEP al Federal A

La caída del Globo en San Luis deja solo a FADEP como esperanza mendocina para ascender a la tercera categoría

Por UNO
FADEP va por el ansiado ascenso.

El fin de semana fue casi perfecto para el fútbol de Mendoza: ganaron Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima en los estrenos de Primera División y FADEP se metió en la final del Regional Amateur. La fiesta no fue completa por la eliminación de Huracán de San Rafael.

La cuarta categoría del fútbol argentino pudo tener final 100% mendocina pero el Globo sureño cayó 2 a 0 en San Luis ante Estudiantes y quedó en las puertas de la definición de la Región de Cuyo. A esa instancia accedió FADEP gracias al triunfo sobre Unión de Villa Krause y sueña despierto.

fadep1
FADEP está a dos instancias del ascenso al Federal A.

FADEP es la esperanza provincial para llegar al Federal A, sueño que quedó solo a dos pasos y a tres partidos. El Cóndor jugará la final de Cuyo ante Estudiantes de San Luis en serie de ida y vuelta. Si logra clasificar, jugará un encuentro más ante el ganador de otra región.

Ese cruce final será a partido único y en cancha neutral. El ganador logrará una de las cuatro plazas que entrega el certamen para llegar a la tercera división del fútbol argentino.

Todas las finales del Regional Amateur

  • Región Centro:Central Argentino de La Banda vs General Paz Juniors.
  • Litoral Norte: Guaraní vs Defensores o Sp. Cultural.
  • Litoral Sur: Juventud Unida vs Ben Hur.
  • Pampeana Norte: Atlético Escobar vs Colón de Chivilcoy o Villa Belgrano de Junín.
  • Pampeana Sur: Ferro de General Pico vs Racing de Olavarría o Atlético Villa Gessell.
  • Sur: Boxing Club vs La Amistad de Cipolletti.
  • Cuyo: FADEP vs Estudiantes de San Luis.
  • Norte: ganador Tucumán Central.

¿Cómo se define el Regional Amateur?

De las ocho regiones en las que se divide el país saldrán siete ganadores (ya está Tucumán Central como ganador de la Región Norte). Ahí se jugarán cuatro finales a partido único en cancha neutral. Los que ganen esas finales lograrán los 4 ascensos al Torneo Federal A.

