Con Huracán de San Rafael eliminado, así asciende FADEP al Federal A

Ese cruce final será a partido único y en cancha neutral. El ganador logrará una de las cuatro plazas que entrega el certamen para llegar a la tercera división del fútbol argentino.
Todas las finales del Regional Amateur
- Región Centro:Central Argentino de La Banda vs General Paz Juniors.
- Litoral Norte: Guaraní vs Defensores o Sp. Cultural.
- Litoral Sur: Juventud Unida vs Ben Hur.
- Pampeana Norte: Atlético Escobar vs Colón de Chivilcoy o Villa Belgrano de Junín.
- Pampeana Sur: Ferro de General Pico vs Racing de Olavarría o Atlético Villa Gessell.
- Sur: Boxing Club vs La Amistad de Cipolletti.
- Cuyo: FADEP vs Estudiantes de San Luis.
- Norte: ganador Tucumán Central.
¿Cómo se define el Regional Amateur?
De las ocho regiones en las que se divide el país saldrán siete ganadores (ya está Tucumán Central como ganador de la Región Norte). Ahí se jugarán cuatro finales a partido único en cancha neutral. Los que ganen esas finales lograrán los 4 ascensos al Torneo Federal A.