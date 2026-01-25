Con Huracán de San Rafael eliminado, así asciende FADEP al Federal A

La cuarta categoría del fútbol argentino pudo tener final 100% mendocina pero el Globo sureño cayó 2 a 0 en San Luis ante Estudiantes y quedó en las puertas de la definición de la Región de Cuyo. A esa instancia accedió FADEP gracias al triunfo sobre Unión de Villa Krause y sueña despierto.

fadep1 FADEP está a dos instancias del ascenso al Federal A.

FADEP es la esperanza provincial para llegar al Federal A, sueño que quedó solo a dos pasos y a tres partidos. El Cóndor jugará la final de Cuyo ante Estudiantes de San Luis en serie de ida y vuelta. Si logra clasificar, jugará un encuentro más ante el ganador de otra región.