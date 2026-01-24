Regional Amateur: FADEP pasó a la final de la Región Cuyo tras golear a Unión de Villa Krause

Unión de Villa Krause terminó quedó con diez jugadores por la expulsión de Kevin Frías a los 42' del primer tiempo por doble amonestación.

En los primeros 45 minutos las mejores oportunidades las generó el equipo de Russell, pero no las pudo concretar.

sebastian-torrico-fadep El presidente de FADEP, Sebastián Torrico, disfrutó del triunfazo ante el equipo sanjuanino. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

En el segundo tiempo llegaron los goles para el local, que se metió en la final y justificó la victoria.

La primera ocasión para el equipo de Diego Pozo fue con un remate de Gonzalo Klusener que se fue afuera.

La segunda chance fue por medio de Zabaleta, que la tiró afuera tras un gran desborde y centro de Ezequiel Bonacorso.

Luego apareció nuevamente Klusener y el arquero Draghi le tapó el balón al goleador.

Sobre el final Luciano Ortega estuvo muy cerca de anotar el gol y la sacó Draghi, de gran actuación.

fadep-union-villa-krause FADEP venció con claridad a Unión de Villa Krause. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El Azul de Villa Krause lo tuvo con Luciano Riveros y tapó de manera brillante el Pity Aracena para FADEP.

Pero oluego llegaron los goles del dueño de casa, que se impuso con autoridad.

Lo que viene para FADEP

FADEP jugará la final con el ganador del duelo entre Estudiantes de San Luis y Huracán de San Rafael (el otro equipo mendocino) que se jugará este domingo desde las 18

La síntesis:

FADEP: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso; Bruno Costella, Ignacio Lucero y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Luciano Ortega; Matías Persia y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Unión de Villa Krause: Matías Draghi; Fabián Carrizo, Elias Oballes, Claudio Alcaraz y Kevin Frías; Germán Giménez, Isaías Oballes, Luciano Reinoso, Héctor Pérez; Carlos Wueyreter y Luciano Riveros. DT: Juan Colarte.

Goles: ST: 6' Klusener de penal (F), 26' Navarro (F) y 30' y 43' Gizzi (F).

Cambios: ST: al inicio, Matías Navarro por Bonacorso (F) y Ramiro Cisterna por Giménez (U), 15' Emiliano Gómez por Ortega (F) y Santiago Ceballos por Wueyreter (U), 23' Julián Gizzi por Persia (F), 30' Franco Lepe por Pérez (U), Lucas Ramírez y Julian Pérez por Dellarole y Zabaleta (F)

Expulsados PT: 42' Frías (U).

Estadio: Predio de FADEP.

Árbitro: Marcos Liuzzi, de la Liga Ayacucho.