Enojo en River: el penal que reclamó el Millonario ante Barracas y no le cobraron

River pidió por un penal contra Barracas Central por la mano de Gastón Campi dentro del área chica., que bloqueó el remate con destino de gol de Fausto Vera.

penal-river Esta es otra imagen del penal que no le cobraron a River.

La jugada de la polémica en Barracas vs. River:

La jugada se inició con un remate de Tomás Galván, apareció Vera en el segundo palo para empujar la pelota y adelantar al Millonario pero su remate no llegó a la red al impactar en la mano derecha del ex-San Lorenzo y Racing, dejando una nueva oportunidad para el ex Atlético Mineiro y Argentinos, pero la pelota salió desviada.