Enojo en River: el penal que reclamó el Millonario ante Barracas y no le cobraron

River pidió por un penal contra Barracas Central por la mano de Gastón Campi dentro del área chica., que bloqueó el remate con destino de gol de Fausto Vera.
La jugada se inició con un remate de Tomás Galván, apareció Vera en el segundo palo para empujar la pelota y adelantar al Millonario pero su remate no llegó a la red al impactar en la mano derecha del ex-San Lorenzo y Racing, dejando una nueva oportunidad para el ex Atlético Mineiro y Argentinos, pero la pelota salió desviada.
Luego el juez Nicolás Ramírez recibió los reclamos airados de los dirigidos por Marcelo Gallardo, la cual no fue sancionada por el referí en primera instancia. Tampoco desde el VAR consideraron que la acción requería de una revisión en el campo de juego por parte del referí, instándole a reanudar las acciones con saque desde el arco para el dueño de casa.
Mirando la jugada desde otro ángulo donde parece esclarecerse el enigma, ya que en la cámara colocada detrás del arco barraqueño se aprecia que la pelota habría impactado primero en la rodilla y luego en la mano. Sin embargo, se optó por seguir con la sanción inicial por parte del árbitro del encuentro, a pesar de que todos vieron penal.