Inter Miami, con Messi de titular, comenzó con el pie izquierdo el 2026

El Inter Miami, con el astro Lionel Messi, no la pasó bien. El equipo estadounidense inició el 2026 con el pie izquierdo, tras caer este sábado por 3-0 ante Alianza Lima en su visita a Perú para ser parte de la Noche Blanquiazul 2026.
El goleador peruano Paolo Guerrero puso los dos primeros tantos para firmar su doblete y darle la ventaja al dueño de casa. El otro gol llegó en la segunda parte tras una asistencia de Federico Girotti y gol de Luis Ramos.
Leo Messi tuvo un discreto partido, como el resto de sus compañeros y las únicas acciones de peligro llegaron desde tiros libres, pero sin gran precisión. Salió reemplazado a los 18 minutos del complemento,
Luis Suárez, el gran socio de Messi falló una chance muy clara para descontar en lo que fue su cumpleaños número 39.
Así el elenco del capitán de la Selección argentina inició el Champions Tour, su gira de pretemporada por Latinoamérica, primera después de su consagración como campeón de la MLS.
El próximo partido de Inter Miami será ante Atlético Nacional de Colombia, el próximo 31 de enero, en Medellín.