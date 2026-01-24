Inter Miami, con Messi de titular, comenzó con el pie izquierdo el 2026

El goleador peruano Paolo Guerrero puso los dos primeros tantos para firmar su doblete y darle la ventaja al dueño de casa. El otro gol llegó en la segunda parte tras una asistencia de Federico Girotti y gol de Luis Ramos.

messi Messi no anduvo bien en Inter Miami.

Leo Messi tuvo un discreto partido, como el resto de sus compañeros y las únicas acciones de peligro llegaron desde tiros libres, pero sin gran precisión. Salió reemplazado a los 18 minutos del complemento,