Cuándo juega Messi: Inter Miami inició la pretemporada que incluye 3 amistosos

Los campeones de la MLS comenzaron la pretemporada en la que realizarán una gira por Sudamérica jugando el sábado 24 de enero a las 22 ante Alianza Lima, en Perú, el 31 de enero frente a Atlético Nacional, en Medellín, y el 7 de febrero en Guayaquil frente al Barcelona.

Messi Lionel Messi inició en el Inter Miami el año de su último Mundial.

El primer partido de la temporada 2026 de la MLS para el conjunto dirigido por Javier Mascherano será el sábado 21 de febrero contra Los Ángeles FC, en condición de visitante.