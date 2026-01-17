Cuándo juega Messi: Inter Miami inició la pretemporada que incluye 3 amistosos

A poco menos de 5 meses del inicio del Mundial 2026, Lionel Messi inició los entrenamientos con el Inter Miami y tiene programados sus primeros amistosos de pretemporada.
Los campeones de la MLS comenzaron la pretemporada en la que realizarán una gira por Sudamérica jugando el sábado 24 de enero a las 22 ante Alianza Lima, en Perú, el 31 de enero frente a Atlético Nacional, en Medellín, y el 7 de febrero en Guayaquil frente al Barcelona.
El primer partido de la temporada 2026 de la MLS para el conjunto dirigido por Javier Mascherano será el sábado 21 de febrero contra Los Ángeles FC, en condición de visitante.
Messi aún no confirmó si jugará el Mundial 2026 con la Selección argentina y más de una vez dejó supeditada esa decisión a cómo se sintiera físicamente durante la pretemporada.
Durante el receso de la MLS Inter Miami anunció el arribo de otro futbolista argentino a su plantel y se trata de David Ayala, quien llega desde Portland Timbers.
Ayala es mediocampista, tiene 23 años, firmó por una temporada, integró la Selección argentina Sub 17 e hizo inferiores en Estudiantes de La Plata donde fue compañero de Facundo Mura, otra de las incorporaciones del conjunto de la Florida.