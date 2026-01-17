¡La espera terminó! Independiente Rivadavia comienza la defensa del título de la Copa Argentina

Con muchas bajas y algunas caras nuevas, con respecto al plantel que alcanzó la gloria el último 5 de noviembre, Alfredo Berti tiene en mente el once que podrá desde el inicio en tierras puntanas.

Cabe resaltar que tanto el DT como Alejo Osella y Matías Fernández fueron habilitados y podrán estar dentro del campo en el mano a mano con el Pincha (todos ellos fueron expulsados en la final ante Argentinos Juniors).

Con respecto a la alineación titular, si bien no está confirmada, el director técnico se la jugaría por un equipo compuesto por cuatro refuerzos y siete hombres que vienen de dar la vuelta olímpica.

Estos son: Ramiro Macagno; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Matía Fernández, Fabrizio Sartori y Alex Arce.

El de este domingo será el 19° partido de Independiente Rivadavia por Copa Argentina. Hasta el momento acumula siete triunfos, cinco empates y seis derrotas. En este trayecto la Lepra convirtió 19 goles y recibió, en su arco, la misma cantidad.

Esta será la primera ocasión en la que el Azul diga presente en el estadio La Pedrera. Si bien jugó en otras ocasiones en San Luis (en el torneo en el que salió campeón lo hizo en dos oportunidades en La Punta), nunca se había presentado en dicho recinto.

Modo defensa del título: activado.

32avos



32avos pic.twitter.com/rVXhkxpIeq — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) January 15, 2026

Los convocados por Alfredo Berti

Arce, Alex

Bolcato, Nicolás

Bonifacio, Ezequiel

Bottari, Tomás

Bucca, Leonel

Cena, Santiago

Costa, Leonard

Crego, Diego

Elordi, Juan Manuel

Fernández, Matías

Florentín, José

Macagno, Ramiro

Muro, Tomás

Ramis, Victorio

Ríos, Gonzalo

Saábato, Luciano

Salvo, Matías

Sartori, Fabrizio

Studer, Sheyko

Suárez, Luciano

Ortiz, Facundo

Osella, Alejo

Villalba, Iván

Información importante para el hincha de la Lepra

Este domingo continuará la venta de entradas para los hinchas de la Lepra. Las boleterías del estadio Bautista Gargantini abrirán de 9 a 14. En paralelo, en la provincia vecina habrá otro punto de venta para ambas parcialidades. Será de 10 a 17, en la Casa de la Música (Comandante Videla 152, Villa Mercedes, provincia de San Luis).

Los precios son los siguientes:

Menores Popular (hasta 11 años): $40.000

Popular: $50.000

Platea Este (Independiente Rivadavia): $70.000.

Además, desde la organización del certamen se dio a conocer información útil para los hinchas azules que viajen a La Pedrera. Se trata sobre el recorrido y los sectores asignados a la parcialidad de la Lepra.

lepra hinchas 2

La hinchada de Independiente Rivadavia ocupará la Popular Sur y la Platea Este, ingresando por el Hospital y utilizando las puertas F1, F2 y G del Estadio Único La Pedrera.

Ingreso Lepra a Villa Mercedes

Los encargados de la seguridad en San Luis informaron que aquellos hinchas que porten identificación con la Lepra y pretendan cruzar el Arco de Desaguadero antes de las 7 de la mañana serán retenidos hasta ese horario y los micros serán encapsulados y trasladados al autódromo hasta las 15, para luego ir al estadio.