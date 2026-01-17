Murió Guillermo Salatino, un referente del tenis y del periodismo deportivo

Salatino

"Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo", lo despidió la entidad madre de tenis argentino, enviando sus sinceras condolencias a familiares y amigos.

"Amigo. Compañero de viaje. Paciente y contenedor con mis arrebatos de cronista casi adolescente. Maestro que me enseñó a ver tenis. Y a disfrutar del juego. Generoso para elogiar mis buenos momentos. Te fuiste sin que pudiera saludarte. Y decirte que te quiero. Sé feliz abrazándote con el amor de tu vida y el querido Ale. Ya nos encontraremos para recordar cada segundo compartido. Hoy solo puedo llorarte querido Salata" (Gonzalo Bonadeo).

Salatino, pionero del periodismo de tenis en Argentina y reconocido hincha de Racing, debía someterse a una operación de cadera la semana próxima en el Sanatorio La Trinidad, en San Isidro, donde falleció víctima de un paro cardíaco.