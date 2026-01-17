Inicio Ovación Tenis Periodismo
Triste noticia

Murió Guillermo Salatino, un referente del tenis y del periodismo deportivo

Guillermo Salatino, referente del periodismo deportivo y sobre todo de tenis, falleció este sábado a los 80 años

Por UNO
Salatino en Wilmbledon.

Salatino en Wilmbledon.

Guillermo Salatino, referente del periodismo deportivo y sobre todo de tenis, falleció este sábado a los 80 años y la noticia generó profunda tristeza.

"Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo", indicó la Asociación Argentina de Tenis para comunicar el falllecimiento del destacado periodista que fue tenista aficionado antes de iniciarse en su profesión.

salatino 1
Guillermo Salatino con la Copa Davis ganada por Argentina en 2016.

Guillermo Salatino con la Copa Davis ganada por Argentina en 2016.

"Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, el año estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia", destacó la AAT en referencia a quien siguió durante años a los tenistas argentinos por todo el mundo y durante casi 50 años de trayectoria profesional presenció 147 torneos de Grand Slam e innumerables series de Copa Davis.

Salatino

"Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo", lo despidió la entidad madre de tenis argentino, enviando sus sinceras condolencias a familiares y amigos.

"Amigo. Compañero de viaje. Paciente y contenedor con mis arrebatos de cronista casi adolescente. Maestro que me enseñó a ver tenis. Y a disfrutar del juego. Generoso para elogiar mis buenos momentos. Te fuiste sin que pudiera saludarte. Y decirte que te quiero. Sé feliz abrazándote con el amor de tu vida y el querido Ale. Ya nos encontraremos para recordar cada segundo compartido. Hoy solo puedo llorarte querido Salata" (Gonzalo Bonadeo). "Amigo. Compañero de viaje. Paciente y contenedor con mis arrebatos de cronista casi adolescente. Maestro que me enseñó a ver tenis. Y a disfrutar del juego. Generoso para elogiar mis buenos momentos. Te fuiste sin que pudiera saludarte. Y decirte que te quiero. Sé feliz abrazándote con el amor de tu vida y el querido Ale. Ya nos encontraremos para recordar cada segundo compartido. Hoy solo puedo llorarte querido Salata" (Gonzalo Bonadeo).

Salatino

Salatino, pionero del periodismo de tenis en Argentina y reconocido hincha de Racing, debía someterse a una operación de cadera la semana próxima en el Sanatorio La Trinidad, en San Isidro, donde falleció víctima de un paro cardíaco.

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas