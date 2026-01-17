Murió Guillermo Salatino, un referente del tenis y del periodismo deportivo

Guillermo Salatino, referente del periodismo deportivo y sobre todo de tenis, falleció este sábado a los 80 años y la noticia generó profunda tristeza.
"Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo", indicó la Asociación Argentina de Tenis para comunicar el falllecimiento del destacado periodista que fue tenista aficionado antes de iniciarse en su profesión.
"Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, el año estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia", destacó la AAT en referencia a quien siguió durante años a los tenistas argentinos por todo el mundo y durante casi 50 años de trayectoria profesional presenció 147 torneos de Grand Slam e innumerables series de Copa Davis.
"Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo", lo despidió la entidad madre de tenis argentino, enviando sus sinceras condolencias a familiares y amigos.
Salatino, pionero del periodismo de tenis en Argentina y reconocido hincha de Racing, debía someterse a una operación de cadera la semana próxima en el Sanatorio La Trinidad, en San Isidro, donde falleció víctima de un paro cardíaco.