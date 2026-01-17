Sebastián Báez no pudo con Jakub Mensik y perdió la final del ATP 250 de Auckland

El tenista argentino Sebastián Báez (39°) quedó a las puertas de consagrarse en la final del torneo ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda, al caer en sets corridos con el checo Jakub Mensik (18°), tras 1 hora y 22 minutos de partido.
Sebastián Báez fue derrotado por el checo Mensik en sets corridos. De esta forma no pudo ganar el ATP 250 de Auckland y cortó una racha de 7 triunfos
El tanteador del duelo entre Sebastián Báez y el checo fue de 3-6 y 6-7 (7/9) y cortando así su racha de siete triunfos consecutivos en el circuito ATP Tour.
El bonaerense Sebastián Báez logró en este inicio de año encadenar siete triunfos. Allí derrotó a los estadounidenses Taylor Fritz (6°) y Ben Shelton (8°), en los cuartos de final de Auckland, además de imponerse al ex número 3 del mundo, Stan Wawrinka (156°). El nacido en San Martín, Buenos Aires debutará en el Abierto de Australia frente al francés Mpetshi Perricard.
Sebastián Báez comenzó el partido con algunas incomodidades. Aunque tuvo un break point en el primer game con su rival al servicio, no encontró la forma de devolverle el primer saque de Mensik, que superaba muchas veces los 210 kilómetros por hora y era la principal amenaza del checo.
Así, Mensik pudo fortalecerse con el servicio y, al quebrar en el sexto juego, consiguió la ventaja necesaria para llevarse el primer parcial por 6-3, en su primer set point.
Poco a poco, y con el correr del segundo set, el argentino empezó a encontrar las formas para que el servicio de su rival lo lastime menos. Así, Báez empezó a dar una mejor imagen e imponerse en los puntos largos, con capacidad para manejar los peloteos a su ritmo y cambiar de velocidad o dirección cuando lo consideraba necesario.
En un set que fue muy parejo, no hubo puntos de break hasta el undécimo juego, con una curiosidad: Báez cometió dos doble faltas seguidas y se puso a si mismo con un doble break point en contra. Aunque pudo superar esta situación, el jugador de 20 años tuvo un nuevo punto de quiebre, que aprovechó jugando un slice muy cortado, que el nacido en San Martín alcanzó a devolver, aunque no pudo pasar la red.
Sacando para partido, Mensik tuvo un cambio de lado para enfriar la cabeza y planificar cómo pensaba definir el campeonato, aunque la determinación del argentino pudo más, pudiendo recuperar el quiebre, en el que fue su único break de la final, y forzando un tie-break.
En el desempate, el jugador de 25 años ganó dos puntos con el saque de su rival y tuvo un triple set point a su favor, aunque no lo pudo hacer valer. Habiendo perdido seis de los últimos siete puntos, Báez pudo salvar el primer match point que otorgó pero ya no lo consiguió en el segundo, con un revés cruzado que se fue desviado y le dio el título al checo.