La afiladísima previa de Sebastián Báez a dos días de su debut en el Abierto de Australia

Sebastián Báez arrancó con todo el 2026. No solo tuvo una sobresaliente actuación en la United Cup disputada con Argentina a inicios de este mes sino que también, este jueves, se metió en la final el ATP de Auckland luego de vencer con escasas horas de diferencia a Ben Shelton en cuartos (se retomó después de la lluvia) y a Marcos Giron en semifinales (6-1 y 6-4).
Sebastián Báez volvió a jugar su mejor tenis y clasificó a la instancia definitoria de un certamen como no lo hacía desde 2023, en este caso , la definición de Auckland. En la mencionada final, el argentino se medirá ante el checo Tomas Machac que viene de vencer a Fabian Marozsan por 7-6 (9), 4-6 y 6-1.
Sebastián Báez, imparable, jugará una final a dos días de su debut en el Abierto de Australia
Será la segunda final en cancha dura de Sebastián Báez en toda su carrera. Su racha de victorias este año es de 7 a 0 y el argentino apuntará a ganar el octavo título en su historia. Antes, se coronó campeón en el ATP de Estoril en 2022; en Winston-Salem, en Kitzbühel y Córdoba en 2023; en Río y Santiago de Chile en 2024, y nuevamente en Río en 2025.
Este 2026, Sebastián Báez apostará a sumar uno trofeo más a su palmarés en una final que servirá como una afilada previa a su debut del Abierto de Australia, el próximo domingo 18 de enero, ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard.
En la temporada pasada, Báez cayó en primera ronda en Melbourne ante Arthur Cazaux, este año buscará emular su mejor actuación en el Abierto de Australia que lo encontró en el 2024 en tercera ronda donde cayó finalmente ante Jannik Sinner.