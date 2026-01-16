La afiladísima previa de Sebastián Báez a dos días de su debut en el Abierto de Australia

Sebastián Báez volvió a jugar su mejor tenis y clasificó a la instancia definitoria de un certamen como no lo hacía desde 2023, en este caso , la definición de Auckland. En la mencionada final, el argentino se medirá ante el checo Tomas Machac que viene de vencer a Fabian Marozsan por 7-6 (9), 4-6 y 6-1.

sebastian baez atp Sebastián Báez jugará la final del ATP de Auckland como previa de su debut en el Abierto de Australia.

Sebastián Báez, imparable, jugará una final a dos días de su debut en el Abierto de Australia

Será la segunda final en cancha dura de Sebastián Báez en toda su carrera. Su racha de victorias este año es de 7 a 0 y el argentino apuntará a ganar el octavo título en su historia. Antes, se coronó campeón en el ATP de Estoril en 2022; en Winston-Salem, en Kitzbühel y Córdoba en 2023; en Río y Santiago de Chile en 2024, y nuevamente en Río en 2025.