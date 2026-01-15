Abierto de Australia: así quedaron los cruces en el cuadro principal para los tenistas argentinos

Sebastián Báez, de buena actuación en la United Cup y en el ATP de Auckland, se medirá frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard. Tomás Etcheverry procurará arrancar con el pie derecho en el Abierto de Australia ante el serbio Miomir Kecmanovic, mientras que Francisco Comesaña se cruzará en primera ronda ante el estadounidense Patrick Kypson.

sierra 1 Solana Sierra será la única representante femenina de Argentina en el cuadro principal del Abierto de Australia.

Mariano Navone iniciará su derrotero en el Abierto de Australia ante el serbio Hamad Medjedovic, y Thiago Tirante hará lo propio ante otro local, el australiano Aleksandar Vukic. Por último, Camilo Ugo Carabelli abrirá su participación en el primer Grand Slam del año ante el húngaro Marton Fucsovics; y Solana Sierra lo hará en la rama femenina ante la japonesa Moyuka Uchijima.

El sábado 17 de enero comenzará el certamen que dará inicio a la temporada fuerte de tenis del 2026. Luego, el sábado 31 de enero se conocerá al ganador del Grand Slam inaugural del que, de acuerdo a cómo se desenvuelva, podrá dejar sorpresas en el ranking.