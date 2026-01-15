Abierto de Australia: así quedaron los cruces en el cuadro principal para los tenistas argentinos

Se aproxima el primer Grand Slam del año, el primer plato fuerte de la temporada que tiene su apertura con el Abierto de Australia 2026. A partir de 17 de enero, las luces del tenis se vuelven a encender con el brillo de grandes tenistas en el calor de Melbourne.
Para los tenistas argentinos, la suerte está echada con los cruces del cuadro principal del Abierto de Australia que tendrá nueve representantes nacionales entre la rama masculina y femenina. Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Camilo Ugo Carabelli y Solana Sierra serán los argentinos que tendrán acción en el Abierto de Australia a partir de este fin de semana.
Abierto de Australia: todos los cruces de los tenistas argentinos
Los tenistas argentinos que formarán parte del Abierto de Australia ya tienen sus cruces definidos para el cuadro principal. Francisco Cerúndolo debutará ante el chino Zhinzhen Zhang; mientras que su hermano, Juan Manuel Cerúndolo, enfrentará al local Jordan Thompson.
Sebastián Báez, de buena actuación en la United Cup y en el ATP de Auckland, se medirá frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard. Tomás Etcheverry procurará arrancar con el pie derecho en el Abierto de Australia ante el serbio Miomir Kecmanovic, mientras que Francisco Comesaña se cruzará en primera ronda ante el estadounidense Patrick Kypson.
Mariano Navone iniciará su derrotero en el Abierto de Australia ante el serbio Hamad Medjedovic, y Thiago Tirante hará lo propio ante otro local, el australiano Aleksandar Vukic. Por último, Camilo Ugo Carabelli abrirá su participación en el primer Grand Slam del año ante el húngaro Marton Fucsovics; y Solana Sierra lo hará en la rama femenina ante la japonesa Moyuka Uchijima.
El sábado 17 de enero comenzará el certamen que dará inicio a la temporada fuerte de tenis del 2026. Luego, el sábado 31 de enero se conocerá al ganador del Grand Slam inaugural del que, de acuerdo a cómo se desenvuelva, podrá dejar sorpresas en el ranking.