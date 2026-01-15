La cruda confesión de un campeón del mundo al recordar su lesión: "No quería jugar más"

lisandro 1 Lisandro Martínez volvió a jugar luego de 10 meses de recuperación de la lesión de ligamentos cruzados.

"Después de las primeras dos o tres semanas, la verdad, no quería jugar más al fútbol. Primero me pasó la fractura del pie, después de lo de la rodilla. Y ahí dije: ‘Ya está, no quiero saber más nada'", reveló el defensor oriundo de Gualeguay, Entre Ríos. Su relato recordó el dolor que implicó volver a empezar desde cero una vez más. "Entré en un desequilibrio total porque el dolor es inaguantable. Mi primera reacción fue: ‘Me voy a casa, me voy a estar con mi familia en Argentina. Basta, no quiero sufrir más, quiero estar bien, quiero disfrutar’. Cuando uno está desequilibrado puede llegar a decir cualquier cosa, porque no estás conectado con vos mismo. Después acepté esas tres semanas de luto, que no era yo", contó Lisandro Martínez.

El nacimiento de su primera hija fue un claro de sol en medio de una tormenta inaguantable."Al mes del episodio nace ella y digo: ‘‘No, no... No hay chance de que me dé por vencido‘. Fue mi motor de cada día. Salía cada entrenamiento a dar lo mejor pura y exclusivamente por mi hija".

Licha Martínez y lo duro que fue superar la última lesión pic.twitter.com/tI1o5ZVnIZ — AFA Estudio (@AFAestudio) January 14, 2026

El proceso de recuperación fue largo y contó con el apoyo de sus seres queridos. Tras varios meses, Lisandro Martínez confesó: "Tenés que reinventarte, porque arrancás de cero en todos los sentidos: físico, mental y personal. Sentís que no sos un jugador de fútbol. Me aferré a la gente que tengo al lado, a mi familia y amigos. Ellos te dicen que no bajes los brazos, te ayudan y te tiran para adelante. Esas son las personas que uno necesita para no escoger el camino fácil, que es tirar la toalla y ya está".

El pasado 26 de diciembre del 2025, en la victoria de Manchester United ante Newcastle, Lisandro Martínez volvió a jugar y se calzó la cinta de capitán. Hoy busca potenciar su juego y encontrar continuidad para ser considerado por Lionel Scaloni en la cita al próximo Mundial 2026.