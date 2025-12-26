Lisandro Martínez, capitán y figura del triunfo del Manchester United en el Boxing Day

Lisandro Martínez fue titular, capitán y figura en el ajustado triunfo del Manchester United frente al Newcastle United en el Boxing Day, la tradicional jornada del día siguiente a Navidad que se juega en la Premier League.
Con gol del danés Patrick Dorgu el equipo local ganó 1 a 0 en Old Trafford y escaló transitoriamente al 5to. puesto de la tabla con 29 puntos en 18 encuentros (ganó 8, empató 5 y perdió 5).
Tras recuperarse de una lesión de rodilla, Lisandro Martínez disputó su sexto partido consecutivo, segundo como titular, y fue ovacionado cuando el DT Ruben Amorim lo reemplazó a poco del pitazo final.
Manchester United ha tenido una primera rueda irregular aunque igualó transitoriamente a Chelsea y Liverpool en el 4to. puesto, lejos del Arsenal (39), Manchester City (37) y Aston Villa (36), todos con un partido menos.
La Premier League tendrá 7 encuentros este sábado entre los que se destacan Nottingham Forest vs. Manchester City, Arsenal vs. Brighton, Liverpool vs. Wolverhampton y sobre todo Chelsea vs. Aston Villa (14.30 hora argentina por ESPN y Disney Plus).
Para el domingo quedarán otros dos partidos.