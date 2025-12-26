Lisandro Martínez, capitán y figura del triunfo del Manchester United en el Boxing Day

Con gol del danés Patrick Dorgu el equipo local ganó 1 a 0 en Old Trafford y escaló transitoriamente al 5to. puesto de la tabla con 29 puntos en 18 encuentros (ganó 8, empató 5 y perdió 5).

lisandro 2

Tras recuperarse de una lesión de rodilla, Lisandro Martínez disputó su sexto partido consecutivo, segundo como titular, y fue ovacionado cuando el DT Ruben Amorim lo reemplazó a poco del pitazo final.