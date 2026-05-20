Debate Azul: tres tópicos de discusión entre los hinchas Independiente Rivadavia antes de jugar ante Deportivo La Guaira

Embed - Los tres tópicos según Marcelo, hincha de Independiente Rivadavia en la previa de Libertadores
Francisco Rodríguez: Sí, es uno de los mayores ídolos, nos ha dado muchas alegrías.
Franciso Yonzo: Se lo merece por todo lo que nos ha dado desde la primera vez que vino. Nos dio las mayores alegrías y, en su momento, salvarnos del descenso. Se lo merece.
- ¿Preferís seguir avanzando de instancias en Copa Libertadores o coronar en el torneo local en el Clausura?
Marcelo: Me gustaría sumar una estrella más pero no resignaría la Copa Libertadores. Quiero ganarla.
Matías: Por los viajes, no renunciaría a Libertadores pero creo que ser función del Clausura te posiciona como uno de los grandes del torneo argentino así que iría por ese lado.
Embed - Los tres tópicos según Matías, hincha de la Lepra en la previa de Copa Libertadores
Francisco Rodríguez: Coronar con otra estrella sería hermoso. Resigno Copa Libertadores.
Franciso Yonzo: Sin dudas preferiría coronar en el Clausura porque eso nos aría otro ingreso a la Libertadores. Aparte una segunda estrella en el escudo sería algo único como club.
- ¿Preferís retener la mayoría del equipo para el segundo semestre del año o traer algunos refuerzos y que no se mantenga parte del equipo?
Marcelo: Tenemos una batalla perdida con Villa. Nos vamos a tener que resignar y acostumbrar. Algo vamos a tener que dejar en el camino para reforzarnos aún más.
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Matías: Al equipo le hace falta aire nuevo que se acople así que si hay que resignar, que suceda.
Francisco Rodríguez: Mantener la base. No se sabe quién puede llegar y rendir, así que prefiero mantener lo que está.
Franciso Yonzo: Mantengo la base, dejo dos o tres jugadores clave por línea pero tal vez vender a algunos así podemos darle un poco más de calidad al equipo.
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