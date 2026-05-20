Debate Azul: tres tópicos de discusión entre los hinchas Independiente Rivadavia antes de jugar ante Deportivo La Guaira

Embed - Los tres tópicos según Marcelo, hincha de Independiente Rivadavia en la previa de Libertadores

Francisco Rodríguez: Sí, es uno de los mayores ídolos, nos ha dado muchas alegrías.

Franciso Yonzo: Se lo merece por todo lo que nos ha dado desde la primera vez que vino. Nos dio las mayores alegrías y, en su momento, salvarnos del descenso. Se lo merece.

¿Preferís seguir avanzando de instancias en Copa Libertadores o coronar en el torneo local en el Clausura?

Marcelo: Me gustaría sumar una estrella más pero no resignaría la Copa Libertadores. Quiero ganarla.

Matías: Por los viajes, no renunciaría a Libertadores pero creo que ser función del Clausura te posiciona como uno de los grandes del torneo argentino así que iría por ese lado.

Embed - Los tres tópicos según Matías, hincha de la Lepra en la previa de Copa Libertadores

Francisco Rodríguez: Coronar con otra estrella sería hermoso. Resigno Copa Libertadores.

Franciso Yonzo: Sin dudas preferiría coronar en el Clausura porque eso nos aría otro ingreso a la Libertadores. Aparte una segunda estrella en el escudo sería algo único como club.

¿Preferís retener la mayoría del equipo para el segundo semestre del año o traer algunos refuerzos y que no se mantenga parte del equipo?

Marcelo: Tenemos una batalla perdida con Villa. Nos vamos a tener que resignar y acostumbrar. Algo vamos a tener que dejar en el camino para reforzarnos aún más.

Embed - Los tres tópicos según Francisco Yonzo, hincha de la Lepra en la previa de Libertadores

Matías: Al equipo le hace falta aire nuevo que se acople así que si hay que resignar, que suceda.

Francisco Rodríguez: Mantener la base. No se sabe quién puede llegar y rendir, así que prefiero mantener lo que está.

Franciso Yonzo: Mantengo la base, dejo dos o tres jugadores clave por línea pero tal vez vender a algunos así podemos darle un poco más de calidad al equipo.