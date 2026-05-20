Se vienen cambios en Godoy Cruz para el partido ante All Boys tras la derrota con Los Andes

Pablo De Muner Godoy Cruz.-1 Pablo De Muner prepara el equipo de Godoy Cruz para jugar ante All Boys. Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

Se vienen cambios en Godoy Cruz

El entrenador Pablo De Muner hará un cambio obligado con respecto a la formación que viene de perder de visitante ante All Boys. El volante uruguayo Vicente Poggi saldrá del equipo por haber llegado a la quinta amarilla y en su lugar ingresaría Juan Andrada o Brian Orozco.

Además el entrenador estudia alguna otra variante, una de ellas podría ser el ingreso del delantero Nahuel Ulariaga, que ingresó en el segundo tiempo ante Los Andes y jugó muy bien y otra alternativa que maneja es la entrada de Misael Sosa.

Los próximos tres partidos de Godoy Cruz en el torneo de la Primera Nacional

Godoy Cruz tras jugar frente a All Boys, deberá afrontar su próximo compromiso el sábado 30 a las 15.30 frente a Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros, por la fecha 16.

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