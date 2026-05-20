Se vienen cambios en Godoy Cruz para el partido ante All Boys tras la derrota con Los Andes

Godoy Cruz se prepara para jugar con All Boys tras la derrota ante Los Andes en condición de visitante. El entrenador Pablo De Muner, hará cambios de cara a su tercer partido como DT del Tomba, que será en el Feliciano Gambarte.
Godoy Cruz se prepara para recibir este domingo desde las 16.30 a All Boys por el torneo de la Primera Nacional. El DT tombino, Pablo De Muner, hará cambios
Godoy Cruz se prepara para jugar con All Boys tras la derrota ante Los Andes en condición de visitante. El entrenador Pablo De Muner, hará cambios de cara a su tercer partido como DT del Tomba, que será en el Feliciano Gambarte.
El Expreso jugará ante All Boys el próximo domingo desde las 16.30 en el estadio Feliciano Gambarte, por la 15ta fecha del torneo de la Primera Nacional. El Bodeguero buscará volver a ganar de local, donde se mantiene invicto en el certamen, con tres triunfos, y cuatro empates.
All Boys tendrá el estreno de un nuevo entrenador, Mauricio Giganti, tras la salida de Aníbal Biggeri.
El entrenador Pablo De Muner hará un cambio obligado con respecto a la formación que viene de perder de visitante ante All Boys. El volante uruguayo Vicente Poggi saldrá del equipo por haber llegado a la quinta amarilla y en su lugar ingresaría Juan Andrada o Brian Orozco.
Además el entrenador estudia alguna otra variante, una de ellas podría ser el ingreso del delantero Nahuel Ulariaga, que ingresó en el segundo tiempo ante Los Andes y jugó muy bien y otra alternativa que maneja es la entrada de Misael Sosa.
Godoy Cruz tras jugar frente a All Boys, deberá afrontar su próximo compromiso el sábado 30 a las 15.30 frente a Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros, por la fecha 16.