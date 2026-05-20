De la mano de Dibu Martínez y Emiliano Buendía, Aston Villa se coronó campeón de la Europa League

Por su parte Buendía dio su tercera vuelta olímpica luego de haber conquistado, en dos ocasiones, la EFL Championship con el Norwich City: en las temporadas 2018/19 y 2020/21.

Aston Villa vapuleó al Friburgo en Estambul

Pasadas las 16 de este miércoles, la pelota comenzó a rodar en Turquía. El elenco inglés fue el claro dominador del encuentro de principio a fin. La primera para los comandados por Unai Emery se dio a los tres minutos, con un remate de Ollie Watkins que fue despejado por el arquero Noah Atubolu.

Aston Villa dominó la pelota y antes de los 10' tuvo una nueva oportunidad. Esta vez con un remate de Morgan Rogers que se fue apenas desviado. La primera del Friburgo llegó a los 17', con un remate de Nicolas Hofler que pasó cerca del palo defendido por Dibu Martínez.

La primera atajada del arquero de la Selección argentina llegó pasada la media hora de juego. Una mala salida del fondo de los Villanos culminó con el remate de Johan Manzambi. El argentino tapó sin mayores inconvenientes.

A los 41 minutos llegó la apertura del marcador para el Aston Villa. El belga Youri Tielemans la agarró de volea tras un gran centro de Morgan Rogers. De esta manera puso el 1-0 parcial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2057187776378900786&partner=&hide_thread=false ¡¡ESTÁS COMPLETAMENTE LOCO, EMILIANO!! ¡¡BUENDÍA Y UN ZURDAZO INCREÍBLE AL ÁNGULO PARA EL 2-0 DE ASTON VILLA VS. FRIBURGO EN LA FINAL DE LA #UELxESPN!!



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Antes del descanso llegó la apertura del marcador. Emiliano Buendía, una de las figuras del partido recibió al borde del área, acomodó el cuerpo y de zurda puso la pelota en el ángulo del segundo palo. De esta manera los ingleses se fueron 2-0 al entretiempo.

Aston Villa lo liquidó en el complemento

El segundo tiempo comenzó como el primero. Con Aston Villa siendo el protagonista de las acciones de riesgo. La primera fue, nuevamente, de Ollie Watkins. El delantero recibió un pase filtrado de Tielemans, pero no alcanzó a darle dirección al balón.

A los 13 minutos llegó el gol que liquidó las acciones. Buendía encaró por izquierda, llegó al fondo y mandó el centro hacia el medio del área para la llegada de Morgan Rogers, quien la punteó y desató la locura de los hinchas presentes en Turquía.

Los minutos pasaron y Aston Villa podría haber aumentado la diferencia en el marcador. Amadou Onana estrelló su cabezazo en el palo a los 69' y Buendía falló uno increíble a los 75'.