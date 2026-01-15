El pueblo más antiguo de España: tiene 1200 años y es muy tranquilo

Un pueblo con reconocimiento oficial

La importancia histórica de Brañosera recibió el aval formal del Congreso de los Diputados en el año 2018, ratificando su primacía cronológica en la organización municipal. Más recientemente, el 13 de octubre de 2024, la comunidad celebró el 1200 aniversario de la firma del Fuero. Sus cerca de 250 habitantes participaron activamente en diversos actos culturales y conmemorativos que llenaron las calles para honrar su milenaria identidad administrativa.

Más allá de su innegable valor histórico, el visitante encuentra un entorno sumamente tranquilo caracterizado por construcciones tradicionales. La piedra y la madera, materiales nobles extraídos de los alrededores, dominan la estética de las viviendas que conforman el casco urbano. El patrimonio monumental destaca también por la presencia de templos románicos de gran belleza, como la iglesia de Santa Eulalia y la de San Miguel, que aportan un aire solemne al conjunto arquitectónico.

La ubicación geográfica ofrece atractivos adicionales para los viajeros interesados en el turismo activo y el paisaje. En las inmediaciones del municipio se sitúa el parque natural de Fuente Cobre, el punto exacto donde brotan las aguas del río Pisuerga. Este escenario natural complementa la visita a un sitio que mantiene viva su esencia y sus costumbres siglos después de que un documento medieval cambiara su destino para siempre.