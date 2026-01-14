El pueblo de montaña que queda en España, pero al que se ingresa por otro país

Para llegar a sus calles empedradas, resulta obligatorio transitar por Sant Julià de Loria, una parroquia situada en el Principado de Andorra. La distancia es corta, apenas 15 kilómetros desde el centro del país vecino, pero esta ruta constituye la única vía de entrada y salida pavimentada. Esta singularidad convirtió el cruce de fronteras internacionales en una rutina diaria y necesaria para sus vecinos, quienes viven técnicamente en suelo español pero con una conexión vital hacia el exterior.

Arquitectura y vida en la alta montaña

Os de Civis es una joya oculta en la montaña.

La economía de la zona, tradicionalmente sustentada en la ganadería de montaña, encontró en el turismo rural un nuevo motor de desarrollo. El aislamiento geográfico favoreció, paradójicamente, la conservación casi perfecta de su patrimonio histórico. El núcleo urbano presenta una arquitectura típica pirenaica intacta, donde destaca la iglesia de Sant Pere d’Os de Civís. Este templo, de origen románico y fechado en el año 1312, preside el conjunto histórico y atrae a numerosos visitantes interesados en el arte medieval.

El entorno natural resulta igualmente atractivo para quienes buscan el contacto directo con la naturaleza y la tranquilidad. Las actividades al aire libre tienen un gran protagonismo en la oferta turística del lugar. Entre las rutas más destacadas figura la ascensión al Pic de Salòria, una cumbre de 2.789 metros que regala vistas privilegiadas de la cordillera. La posibilidad de observar animales en libertad y recorrer senderos entre valles completa la experiencia de este enclave único, donde las fronteras políticas se diluyen ante la inmensidad del paisaje.