Está en Netflix, tiene 8 capítulos y te dejará con los ojos bien abiertos

El problema va a surgir cuando la joven descubre que los personajes y horrores que escribe se están volviendo realidad. La bruja de sus pesadillas de la infancia no era producto de su imaginación; existe de verdad y no está contenta con que Emma deje de escribir sobre ella.

La serie de Netflix fue cancelada después de la primera temporada, pero obtuvo tan buenas críticas que, para muchas personas, esos ocho episodios son más que suficientes para demostrar su calidad.

marianne, netflix

Reparto de Marianne, la serie de Netflix

Victoire Du Bois : Emma Larsimon

Lucie Boujenah : Camille

Tiphaine Daviot : Aurore

Ralph Amoussou : Séby

Bellamine Abdelmalek : Arnaud

Mehdi Meskar : Tonio

Alban Lenoir : Inspector Ronan

La mayoría de los capítulos de esta serie de Netflix duran alrededor de 40 minutos, aunque hay otros de 50 minutos. La plataforma la describe como una serie escalofriante, de terror, surrealista, de origen francés. En la mayoría de los sitios de crítica cuenta con buenos puntajes e incluso el escritor Stephen King llegó a alabarla a través de sus redes sociales.