Está en Netflix, tiene 8 capítulos y te dejará con los ojos bien abiertos

Hay que decirlo, si hay una categoría en la que Netflix ha sabido leer bien a sus suscriptores es cuando se trata de series y más cuando se trata de producciones cortas. Es ahí donde la plataforma logra sacar ventaja en sus competidores.
Una de estas series de Netflix, que tuvo excelentes críticas y que supo estar entre las más vistas de la plataforma, es una producción de ocho episodios solo apta para mayores de 18 años y se llama Marianne.
De qué se trata Marianne, la serie de Netflix
Esta serie de Netflix cuenta la historia de Emma Larsimon, una joven y exitosa escritora de novelas de terror. Emma se ha hecho famosa escribiendo sobre una bruja llamada Marianne. Sin embargo, decide poner fin a la saga literaria para escribir otro tipo de historias.
El problema va a surgir cuando la joven descubre que los personajes y horrores que escribe se están volviendo realidad. La bruja de sus pesadillas de la infancia no era producto de su imaginación; existe de verdad y no está contenta con que Emma deje de escribir sobre ella.
La serie de Netflix fue cancelada después de la primera temporada, pero obtuvo tan buenas críticas que, para muchas personas, esos ocho episodios son más que suficientes para demostrar su calidad.
Reparto de Marianne, la serie de Netflix
- Victoire Du Bois : Emma Larsimon
- Lucie Boujenah : Camille
- Tiphaine Daviot : Aurore
- Ralph Amoussou : Séby
- Bellamine Abdelmalek : Arnaud
- Mehdi Meskar : Tonio
- Alban Lenoir : Inspector Ronan
La mayoría de los capítulos de esta serie de Netflix duran alrededor de 40 minutos, aunque hay otros de 50 minutos. La plataforma la describe como una serie escalofriante, de terror, surrealista, de origen francés. En la mayoría de los sitios de crítica cuenta con buenos puntajes e incluso el escritor Stephen King llegó a alabarla a través de sus redes sociales.