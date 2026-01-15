"Es bochornoso": Real Madrid realizó una fuerte denuncia luego de ser eliminado de la Copa del Rey

Vinícius Júnior El delantero del Real Madrid nuevamente fue víctima de cánticos racistas.

Las imágenes llegaron al arquero Thibaut Courtois quien calificó como "bochornoso" el actuar de los fanáticos Albacetistas quien manifestó en sus redes sociales: "¡Basta ya de racismo! Esto es bochornoso".

Luego la agencia de Vinicius, Roc Nation Sports, también envió un mensaje de apoyo público en Instagram hacia su representado al expresar: "Estamos con Vini Jr. El fútbol debe hacerlo mejor".

Desde que llegó a España el jugador brasileño ha sido permanentemente víctima de diferentes actos racistas y los dirigentes de la Liga de España denuncian y buscan individualizar a las personas que son parte de este tipo de situaciones. Es así que en la edición de 2025 lograron identificar a dos individuos que realizaron gestos de mono al futbolista en el partido que enfrentó al Real Madrid con el Real Sociedad.

Esto también ha sucedido en partidos ante Valencia, Mallorca, Rayo Vallecano y Barcelona, entre otros. De echo, una de las situaciones más catastróficas se produjeron en el estadio de Mestalla en mayo de 2023 donde Vinicius denunció que recibió insultos y cánticos racistas de parte de seguidores del Valencia. En esa oportunidad el árbitro del encuentro decidió detener el encuentro mientras que el jugador logró identificar y acusar a uno de ellos con la policía.

Thibaut Courtois - Vinicius Júnior El arquero del Real Madrid salió a bancar a su compañero.

La palabra del jugador del Real Madrid

En noviembre de 2024 Vinicius Júnior realizó una entrevista para la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) donde explicó su sentir: "Juego en España, donde sufrí mucho y todavía sufro a veces. Pero, por supuesto, (el sufrimiento) es menor con la ayuda de todos los clubes, de toda la gente que hace todo lo posible por combatir el racismo, como hace la CBF".

Además, se refirió a las sanciones que reciben las personas que realizan cánticos racistas: "En los últimos tres meses ya hemos conseguido meter a tres o cuatro personas en la cárcel y hacerles pagar por el delito que cometieron".

Estamos en el buen camino. Estamos en el buen camino.

En el hecho sucedido en Mestalla se identificaron a tres personas y la condena decidida fue privarlos de la libertad durante ocho meses, el pago de las costos procesales y la prohibición de acceder a estadios de fútbol que alberguen partidos de la Liga y la Federación Española de Fútbol durante dos años.