Real Madrid en caída libre: Mastantuono anotó pero fue derrota contra Albacete y despedida en la Copa del Rey

El encuentro jugado en el estadio Carlos Belmonte de la ciudad de Albacete, terminó con un batacazo del los locales, que se impusieron con un tanto de Javier Villar, a los 42', y un doblete del delantero canario Jefté Betancor, a los 82' y cuando se cumplían cuatro minutos adicionados (90 +4). Para el Merengue anotaron Franco Mastantuono (45 +3) y Gonzalo García (90 +1).

El debut de Álvaro Arbeloa, reemplazante de Xabi Alonso, no cumplió la ley de "técnico que debuta gana", y sufrió una dolorosa derrota ante un equipo de mitad de tabla de la segunda división (17°), que desnudó una realidad triste: el problema no fue el técnico, si no algunos divismos de jugadores sobrevalorados.