Inicio Ovación Fútbol Real Madrid
Futbol internacional

Real Madrid en caída libre: Mastantuono anotó pero fue derrota contra Albacete y despedida en la Copa del Rey

El Real Madrid cayó 3 a 2 frente al Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey y fue eliminado. Franco Mastantuono había igualado en el primer tiempo

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El rostro de la derrota. El Albacete eliminó de la Copa del Rey al poderoso Real Madrid e intensificó la crisis futbolística del Merengue.

El rostro de la derrota. El Albacete eliminó de la Copa del Rey al poderoso Real Madrid e intensificó la crisis futbolística del Merengue.

El Real Madrid sigue cayendo en picada, y apenas 72 horas después de haber perdido 3 a 2 contra el Barcelona la final de la Supercopa de España, este miércoles cayó nuevamente y por el mismo marcador, frente al Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey.

El encuentro jugado en el estadio Carlos Belmonte de la ciudad de Albacete, terminó con un batacazo del los locales, que se impusieron con un tanto de Javier Villar, a los 42', y un doblete del delantero canario Jefté Betancor, a los 82' y cuando se cumplían cuatro minutos adicionados (90 +4). Para el Merengue anotaron Franco Mastantuono (45 +3) y Gonzalo García (90 +1).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tekkersfoot/status/2011558569318236215&partner=&hide_thread=false

El debut de Álvaro Arbeloa, reemplazante de Xabi Alonso, no cumplió la ley de "técnico que debuta gana", y sufrió una dolorosa derrota ante un equipo de mitad de tabla de la segunda división (17°), que desnudó una realidad triste: el problema no fue el técnico, si no algunos divismos de jugadores sobrevalorados.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas