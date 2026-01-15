Acusan a un ex River y a un ex Boca de atacar a un vecino en Año Nuevo: el video de la pelea

En las Fiestas de Fin de Año, algunas personas eligen analizar el que pasó mientras renuevan esperanzas de que el próximo año sea mejor; y otras prefieren agarrarse a piñas. Eso le ocurrió a un ex jugador de Boca Juniors, en compañía de un ex River Plate y otro ex Argentinos Juniors, quienes se vieron involucrados en un confuso episodio.
Más allá de las denuncias iniciales ahora salió a la luz y se viralizó un video del enfrentamiento que tuvieron los jugadores argentinos con un vecino en Brasil que tiene de todo: piñas, la acusación de que el ex Xeneize mordió la nariz de su vecino, un Golden retriever con ganas de jugar y una mujer que llegó con una silla de plástico para sumarse al enfrentamiento.
Acusan a un ex River y a un ex Boca de atacar a un vecino en Año Nuevo
En Año Nuevo tres jugadores argentinos que juegan en Fortaleza se reunieron para celebrar la llegada del 2026, pero nunca se imaginaron que los festejos iban a terminar en un enfrentamiento digno de la lucha libre estadounidense conocida como la WWE.
Los protagonistas de la pelea fueron Eros Mancuso (ex Boca y Estudiantes de La Plata), Tomás Pochettino (ex Talleres y River, entre otros) y José María Herrera (ex Argentinos Juniors), quienes se habían juntado en la casa del primero con otras amistades y familias.
Al conocerse la noticia Eros Mancuso realizó un descargo en las redes sociales donde explicó lo sucedido: "En la víspera de Año Nuevo, mientras estaba en casa con mi familia y amigos, fui sorprendido por los insultos que me profirió un hombre que estaba claramente fuera de control, tanto mental como físicamente".
"Su intención de sembrar el caos durante toda la noche era evidente. Los insultos se dirigían a mi honor y a mi trabajo, así como intentos de menospreciar a quienes me acompañaban", continuó relatando.
"Incluso después de que lo ignoraran, persistió. Con otro joven, llegó a mi casa, entró, derribó una de las puertas y amenazó a todos. Intentamos desalojarlo, pero recurrió a la agresión física con uno de mis huéspedes, y tuvimos que llamar a la policía para contener la situación", narró el ex jugador de Boca.
Para cerrar y traerle tranquilidad a sus seres queridos, expresó: "Estoy bien, al igual que mi familia y amigos, y hoy presentaré una denuncia ante la policía. Gracias por sus mensajes de preocupación, y no hablaré más sobre el caso".
El video viral de la pelea en la casa del ex Boca
Según trascendió, el enfrentamiento se produjo porque el vecino de Eros Mancuso se quejó por el volumen alto de la música que provenía de la casa del jugador de Fortaleza; pero todo se salió de control dejando unas imágenes sorprendentes.
Un video muestra una pelea grande entre jugadores de Fortaleza y vecinos después de un reclamo por la música fuerte. En las imágenes se ve a nueve personas, entre ellas los argentinos de Fortaleza José María Herrera, Eros Mancuso y Tomás Pochettino.pic.twitter.com/zjaJMaklT7