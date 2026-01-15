Acusan a un ex River y a un ex Boca de atacar a un vecino en Año Nuevo: el video de la pelea

Los protagonistas de la pelea fueron Eros Mancuso (ex Boca y Estudiantes de La Plata), Tomás Pochettino (ex Talleres y River, entre otros) y José María Herrera (ex Argentinos Juniors), quienes se habían juntado en la casa del primero con otras amistades y familias.

Al conocerse la noticia Eros Mancuso realizó un descargo en las redes sociales donde explicó lo sucedido: "En la víspera de Año Nuevo, mientras estaba en casa con mi familia y amigos, fui sorprendido por los insultos que me profirió un hombre que estaba claramente fuera de control, tanto mental como físicamente".

"Su intención de sembrar el caos durante toda la noche era evidente. Los insultos se dirigían a mi honor y a mi trabajo, así como intentos de menospreciar a quienes me acompañaban", continuó relatando.

"Incluso después de que lo ignoraran, persistió. Con otro joven, llegó a mi casa, entró, derribó una de las puertas y amenazó a todos. Intentamos desalojarlo, pero recurrió a la agresión física con uno de mis huéspedes, y tuvimos que llamar a la policía para contener la situación", narró el ex jugador de Boca.

Para cerrar y traerle tranquilidad a sus seres queridos, expresó: "Estoy bien, al igual que mi familia y amigos, y hoy presentaré una denuncia ante la policía. Gracias por sus mensajes de preocupación, y no hablaré más sobre el caso".

Vecino de Eros Mancuso El vecino del ex jugador de Boca acusa que el deportista le mordió la nariz.

El video viral de la pelea en la casa del ex Boca

Según trascendió, el enfrentamiento se produjo porque el vecino de Eros Mancuso se quejó por el volumen alto de la música que provenía de la casa del jugador de Fortaleza; pero todo se salió de control dejando unas imágenes sorprendentes.

Embed Un video muestra una pelea grande entre jugadores de Fortaleza y vecinos después de un reclamo por la música fuerte. En las imágenes se ve a nueve personas, entre ellas los argentinos de Fortaleza José María Herrera, Eros Mancuso y Tomás Pochettino.pic.twitter.com/zjaJMaklT7 — Barra Brava (@barrabrava_net) January 14, 2026

En una denuncia que mantiene las voces cruzadas, el vecino aseguró que el ex Boca le mordió la nariz en la pelea donde participaron siete hombres, dos mujeres y hasta un perro.