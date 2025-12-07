Martín Palermo no pudo evitar el descenso de Fortaleza: conoce todos los resultados

Es así que hoy se confirmó quiénes van a jugar la Copa Libertadores, quiénes irán a la pre Libertadores y los conjuntos que clasificaron a la Copa Sudamericana, además también se definieron los cuatro equipos descendidos.

Más allá que Martín Palermo tuvo buenos partidos en las últimas semanas que le dieron esperanza a Fortaleza, finalmente cayeron por 4 a 2 frente a Botafogo y el equipo descendió a la Série B. Es la primera vez que el equipo desciende desde 2018 que llegó a la máxima categoría luego de consagrarse campeón de la segunda división.

Por su lado, el Santos de Neymar le ganó 3 a 0 al Cruzeiro y además de no perder la categoría logró clasificar a la Copa Sudamericana; del infierno al cielo en cuestión de un partido.

Otro de los equipos complicados era el Internacional de Porto Alegre, quienes despidieron a Ramón Díaz por los malos resultados, pero venció por 3 a 1 a Bragantino y se aseguraron la permanencia. A los 50 minutos fue el argentino Gabriel Mercado quien se anotó en el marcador y abrió el panorama para que su equipo se imponga para no descender.

Tabla de posiciones Martín Palermo se fue a la B de Brasil.

El presidente de Fortaleza quiere que continúe Martín Palermo

Marcelo Paz, presidente de Fortaleza, manifestó el apoyo al técnico argentino: "Por mi, que Martín Palermo se quede. Sé que le gustó mucho el club y la ciudad".

"Mi prioridad siempre ha sido que Fortaleza permanezca en la Serie A. Son escenarios diferentes. Pero no me corresponde a mí decidir si me quedo o no. El modelo SAF cuenta con una Junta Directiva, compuesta por profesionales a quienes respeto mucho. Y hablaremos y evaluaremos qué se debe hacer", continuó el dirigente.

El presidente del conjunto brasileño explicó: "Naturalmente, Fortaleza experimentará cambios, y los habría tenido incluso si nos hubiéramos quedado en la Serie A. Al pasar a la Serie B, los cambios son más profundos. Hablaremos y evaluaremos juntos. Son 11 años de dedicación al club, casi 800 partidos. Este año fue muy difícil para mí, como saben".

Para finalizar, se manifestó con respecto a una posible vuelta a la Primera División: "Si este descenso hubiera ocurrido en los primeros años de la Serie A, habría sido muy difícil remontar. Hoy, Fortaleza tiene más estructura para jugar en la Serie B y remontar rápidamente; tiene más recursos, fuerza y respeto. Necesitamos comprender este cambio de división y formar un equipo adecuado para volver pronto. Entiendo el dolor de la afición de Fortaleza, que es también el nuestro".