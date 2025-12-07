El Brasileirao llegó a su fin con una fecha llena de definiciones donde 18 de los 20 equipos de la Primera División jugaban por algo: la lucha por no descender o la clasificación a las copa internacionales. Y aunque parecía queMartín Palermo lograba el milagro al frente de Fortaleza, la caída lo llevó al descenso.
Es que el conjunto dirigido por el técnico argentino tenía una parada difícil ya que tuvo que enfrentar a Botafogo, equipo finalmente clasificó a la pre Libertadores y que no tuvo piedad: venció a Fortaleza por 4 a 2 y lo condenó al descenso.
Martín Palermo no pudo evitar el descenso de Fortaleza: conoce todos los resultados
El torneo de Brasil tiene la particularidad de ser apasionante hasta la última fecha porque (casi) todos los equipos juegan por algo. Más allá que en la fecha anterior se definió que Flamengo se consagró campeón ya que Palmeiras no lograba alcanzarlo, en diferentes zona de la tabla de puntuaciones habían diferentes disputas.
Es así que hoy se confirmó quiénes van a jugar la Copa Libertadores, quiénes irán a la pre Libertadores y los conjuntos que clasificaron a la Copa Sudamericana, además también se definieron los cuatro equipos descendidos.
Más allá que Martín Palermo tuvo buenos partidos en las últimas semanas que le dieron esperanza a Fortaleza, finalmente cayeron por 4 a 2 frente a Botafogo y el equipo descendió a la Série B. Es la primera vez que el equipo desciende desde 2018 que llegó a la máxima categoría luego de consagrarse campeón de la segunda división.
Por su lado, el Santos de Neymar le ganó 3 a 0 al Cruzeiro y además de no perder la categoría logró clasificar a la Copa Sudamericana; del infierno al cielo en cuestión de un partido.
Otro de los equipos complicados era el Internacional de Porto Alegre, quienes despidieron a Ramón Díaz por los malos resultados, pero venció por 3 a 1 a Bragantino y se aseguraron la permanencia. A los 50 minutos fue el argentino Gabriel Mercado quien se anotó en el marcador y abrió el panorama para que su equipo se imponga para no descender.
El presidente de Fortaleza quiere que continúe Martín Palermo
Marcelo Paz, presidente de Fortaleza, manifestó el apoyo al técnico argentino: "Por mi, que Martín Palermo se quede. Sé que le gustó mucho el club y la ciudad".
"Mi prioridad siempre ha sido que Fortaleza permanezca en la Serie A. Son escenarios diferentes. Pero no me corresponde a mí decidir si me quedo o no. El modelo SAF cuenta con una Junta Directiva, compuesta por profesionales a quienes respeto mucho. Y hablaremos y evaluaremos qué se debe hacer", continuó el dirigente.
El presidente del conjunto brasileño explicó: "Naturalmente, Fortaleza experimentará cambios, y los habría tenido incluso si nos hubiéramos quedado en la Serie A. Al pasar a la Serie B, los cambios son más profundos. Hablaremos y evaluaremos juntos. Son 11 años de dedicación al club, casi 800 partidos. Este año fue muy difícil para mí, como saben".
Para finalizar, se manifestó con respecto a una posible vuelta a la Primera División: "Si este descenso hubiera ocurrido en los primeros años de la Serie A, habría sido muy difícil remontar. Hoy, Fortaleza tiene más estructura para jugar en la Serie B y remontar rápidamente; tiene más recursos, fuerza y respeto. Necesitamos comprender este cambio de división y formar un equipo adecuado para volver pronto. Entiendo el dolor de la afición de Fortaleza, que es también el nuestro".