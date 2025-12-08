Incidentes y desmayos en concurso de baile: suspendieron el evento en un teatro por sobreventa de entradas

En el establecimiento se desarrollaba un evento privado en el que iban a presentarse menores de distintas escuelas de danza.

A raíz de la sobreocupación y las altas temperaturas, varias personas comenzaron a sufrir golpes de calor, motivo por el cual el evento fue suspendido.

Se hicieron presentes cuatro ambulancias del SAME y una ambulancia privada.

incidentes-teatro-rgan-rivadavia-floresta

Incidentes: dos personas quedaron internadas

Dos de las 20 personas que fueron atendidas en el Teatro Gran Rivadavia de Flores, fueron derivadas a hospitales para su recuperación, mientras que el resto de los asistidos se fueron retirando del lugar por sus propios medios, según confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti.

incidentes-teatro-rgan-rivadavia-floresta-ambulancia-buenos-aires-floresta

Los dos descompensados por los apretujones y el calor por una presunta sobreventa de localidades, fueron derivados en ambulancia al Hospital Santojanni en el barrio de Liniers y al Hospital Vélez Sarsfield, en Monte Castro.

“Hemos trasladado dos pacientes, porque tardaban en recuperarse y decidimos llevarlos al hospital para terminar de compensarlos”, expresó Crescenti, al tiempo que puntualizó que en el operativo participaron en total “seis ambulancias” del Servicio de Atención Médica en Emergencias (SAME) de la Ciudad de Buenos Aires.

El titular del SAME confirmó que el llamado de auxilio fue dado por una ambulancia de un servicio privado que estaba en el lugar contratada por el evento, y de inmediato concurrieron al lugar los efectivos de emergencia incluyendo médicos de triage, especializados en evaluación rápida en casos de múltiples pacientes para atender primero a los casos más graves y derivar los que lo necesiten.

Crescenti dijo que “con nuestras autoridades superiores (de la Ciudad) decidimos cancelar el evento y evacuar en orden en lugar, lo que quedó en manos de la Policía de la Ciudad, porque lo lógico era evitar males mayores”.

incidentes-teatro-rgan-rivadavia-floresta-ambulancia

Clausura del teatro tras los incidentes

Los incidentes por una posible sobreventa de entradas, generó enojo y gritos del público, seguido de apretujones ante lo cual algunas personas, entre ellas algunos menores, empezaron a descompensarse y desmayarse.

En el establecimiento se iba a desarrollar un encuentro privado en el que iban a presentarse menores de distintas escuelas de danza, pero debido a lo ocurrido, desde el Gobierno de la Ciudad se procedió a la clausura preventiva del teatro, por intermedio de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad.