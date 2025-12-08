Al menos 20 personas fueron asistidas este domingo que pasó, en su mayoría menores de edad, como consecuencia de las altas temperaturas y de una serie de incidentes ocurridas en el Teatro Gran Rivadavia del barrio porteño de Floresta, Buenos Aires, generados por posible sobreventa de entradas para un evento privado.
Incidentes y desmayos en concurso de baile: suspendieron el evento en un teatro por sobreventa de entradas
Hubo incidentes, personas atendidas por la ambulancia y otras internadas, en un fallido evento de baile en un teatro
Una importante cantidad de personas se quedaron sin poder ingresar al reducto de la Avenida Rivadavia al 8600, debido a una posible sobreventa de entradas, lo que generó enojo y gritos.
Personal policial y del SAME se desplazaron a las 14:30, tras llamados al 911 que alertaban sobre que el lugar se encontraba sobrepasado en su capacidad y que varias personas, entre ellas menores, se encontraban descompensadas.
En el establecimiento se desarrollaba un evento privado en el que iban a presentarse menores de distintas escuelas de danza.
A raíz de la sobreocupación y las altas temperaturas, varias personas comenzaron a sufrir golpes de calor, motivo por el cual el evento fue suspendido.
Se hicieron presentes cuatro ambulancias del SAME y una ambulancia privada.
Incidentes: dos personas quedaron internadas
Dos de las 20 personas que fueron atendidas en el Teatro Gran Rivadavia de Flores, fueron derivadas a hospitales para su recuperación, mientras que el resto de los asistidos se fueron retirando del lugar por sus propios medios, según confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti.
Los dos descompensados por los apretujones y el calor por una presunta sobreventa de localidades, fueron derivados en ambulancia al Hospital Santojanni en el barrio de Liniers y al Hospital Vélez Sarsfield, en Monte Castro.
“Hemos trasladado dos pacientes, porque tardaban en recuperarse y decidimos llevarlos al hospital para terminar de compensarlos”, expresó Crescenti, al tiempo que puntualizó que en el operativo participaron en total “seis ambulancias” del Servicio de Atención Médica en Emergencias (SAME) de la Ciudad de Buenos Aires.
El titular del SAME confirmó que el llamado de auxilio fue dado por una ambulancia de un servicio privado que estaba en el lugar contratada por el evento, y de inmediato concurrieron al lugar los efectivos de emergencia incluyendo médicos de triage, especializados en evaluación rápida en casos de múltiples pacientes para atender primero a los casos más graves y derivar los que lo necesiten.
Crescenti dijo que “con nuestras autoridades superiores (de la Ciudad) decidimos cancelar el evento y evacuar en orden en lugar, lo que quedó en manos de la Policía de la Ciudad, porque lo lógico era evitar males mayores”.
Clausura del teatro tras los incidentes
Los incidentes por una posible sobreventa de entradas, generó enojo y gritos del público, seguido de apretujones ante lo cual algunas personas, entre ellas algunos menores, empezaron a descompensarse y desmayarse.
En el establecimiento se iba a desarrollar un encuentro privado en el que iban a presentarse menores de distintas escuelas de danza, pero debido a lo ocurrido, desde el Gobierno de la Ciudad se procedió a la clausura preventiva del teatro, por intermedio de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad.