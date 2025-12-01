La decisión del Inter de Porto Alegre con Ramón Díaz tras los malos resultados

Los resultados no acompañaron al técnico argentino quien viene de perder contra el Vasco Da Gama por 5 a 1 y, para colmo, había sido noticias ya que había realizado comentarios machistas que fueron fuertemente repudiados cuando se refirió al desempeño de una árbitra: "El fútbol es para hombres, no para chicas".

Aunque en un primer momento habían rumores que indicaban que Andrés D'Alessandro podía ser el entrenador elegido para salvar al equipo del descenso, desde el club informaron que primero se hizo cargo del plantel el asistente técnico permanente Pablo Fernández y luego anunciaron la llegada de Abel Braga.

Braga es un ex jugador de fútbol brasilero que, en sintonía con Díaz, sorprendió a todos porque en su presentación como técnico del Inter también se refirió con frases homofóbicas.

Abel Braga - Inter Abel Braga reemplazó a Ramón Díaz.

Tras la salida de Ramón Díaz asumió Abel Braga, también con escándalo

Abel Braga se hizo cargo de un difícil momento porque solo quedan dos fechas por delante y el Inter está en la posición 17 de 20 equipos (descienden cuatro) aunque también se encuentra a tan solo cuatro puntos de la zona de clasificación para la Copa Sudamericana en un Brasileirao apasionante.

El experimentado entrenador expresó: "No quiero que mi maldito equipo entrene con camisetas rosas, parecen unos maricas". Luego tuvo que salir a pedir disculpas mencionando que realizó ese momentario en un tono jovial para buscar que sus jugadores reaccionen: "Necesitaba relajar al grupo. Quiero que los chicos estén fuertes".

Luego en Instagram continuó con su solicitud de disculpas: "Reconozco que no hice una buena declaración sobre el color rosa en mi rueda de prensa. Les pido disculpas. Los colores no definen géneros".