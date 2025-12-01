Credenciales PAMI: cuáles son las habilitadas para utilizar en diciembre.

En el último año y medio, el PAMI ha realizado notorios cambios en su logística buscando mejorar la asistencia que le brinda a 5 millones de jubilados y sus familiares a cargo, pensionados y veteranos de Malvinas.

PAMI-lentes-gratis La Credencial PAMI le permite a los afiliados acceder a todos los servicios y prestaciones que posee la obra social de los jubilados y pensionados de una manera más simple y ágil.

Credenciales vigentes del PAMI para diciembre de 2025

La credencial del PAMI -documento único e intransferible asociado al número de cada afiliado- es necesaria para validar la identidad de los los jubilados y pensionados afiliados y acceder así a todos los servicios y prestaciones de la obra social, tales como validación de turnos con especialistas, retiro de medicamentos en la farmacia, turnos para agencias y trámites web y presenciales.