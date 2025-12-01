Inicio Sociedad PAMI
Trámites

Credenciales PAMI: cuáles son las habilitadas para utilizar en diciembre

Para acceder a los servicios y prestaciones, el PAMI tiene cuatro tipos de credenciales y todos los jubilados y pensionados afiliados deben conocer ante cualquier urgencia

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
Credenciales PAMI: cuáles son las habilitadas para utilizar en diciembre.

Credenciales PAMI: cuáles son las habilitadas para utilizar en diciembre.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido coloquialmente como PAMI, tiene cuatro tipos de credenciales que todos los afiliados deben conocer para poder acceder a los servicios y prestaciones o ante cualquier urgencia en diciembre de 2025.

En el último año y medio, el PAMI ha realizado notorios cambios en su logística buscando mejorar la asistencia que le brinda a 5 millones de jubilados y sus familiares a cargo, pensionados y veteranos de Malvinas.

PAMI-lentes-gratis
La Credencial PAMI le permite a los afiliados acceder a todos los servicios y prestaciones que posee la obra social de los jubilados y pensionados de una manera más simple y ágil.

La Credencial PAMI le permite a los afiliados acceder a todos los servicios y prestaciones que posee la obra social de los jubilados y pensionados de una manera más simple y ágil.

Credenciales vigentes del PAMI para diciembre de 2025

La credencial del PAMI -documento único e intransferible asociado al número de cada afiliado- es necesaria para validar la identidad de los los jubilados y pensionados afiliados y acceder así a todos los servicios y prestaciones de la obra social, tales como validación de turnos con especialistas, retiro de medicamentos en la farmacia, turnos para agencias y trámites web y presenciales.

El PAMI cuenta con cuatro tipo de credenciales habilitadas con las que los jubilados y pensionados afiliados pueden acceder a los servicios y prestaciones que brinda el organismo. Se pueden utilizar en cuatro formatos:

  • Digital
  • Plástica
  • Provisoria con QR
  • Provisoria ticket
PAMI-credencial-digital-y-plastica.jpg
La Credencial PAMI es la llave para que los profesionales y las instituciones puedan validar que sos afiliado o afiliada para darte la cobertura que te corresponde.

La Credencial PAMI es la llave para que los profesionales y las instituciones puedan validar que sos afiliado o afiliada para darte la cobertura que te corresponde.

Los cuatro formatos de credenciales válidas en PAMI

  • Credencial Digital: es aquella que se utiliza desde la Aplicación de PAMI para teléfonos celulares sin necesidad de imprimirla. Se puede descargar desde este link.
  • Credencial Plástica: sirve en cualquier tipo de gestión. Sin embargo, vale aclarar que ya no se distribuye. Por lo tanto, sólo está disponible para aquellos afiliados que la hayan obtenido en su momento. Actualmente es reemplazada por cualquiera de las otras opciones mencionadas.
  • Credencial Provisoria: debe contar con un código QR que se tramita a través de este link. Aquellos afiliados que la tengan sin su respectivo código QR, deberán volver a descargarla en el mismo link.
  • Provisoria con ticket: es la que se genera y se imprime en las terminales de autogestión disponibles en las Unidades de Gestión Local (UGL).
PAMI-credencial-provisoria-QR-y-provisoria-tickets.jpg
La credencial de PAMI sirve como tu identificación para poder acceder a todos los servicios y prestaciones de la obra social.

La credencial de PAMI sirve como tu identificación para poder acceder a todos los servicios y prestaciones de la obra social.

La credencial del PAMI sirve para que los jubilados y pensionados puedan acceder a los servicios y prestaciones, tales como:

  • Validación de turnos con especialistas
  • Retiro de medicamentos en la farmacia
  • Turnos para agencias
  • Trámites web y presenciales

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar