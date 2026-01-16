Aurora boreal desde el espacio: el video que cautivó al mundo

Las auroras no solo ocurren en la Tierra. Los científicos también las han observado en otros planetas, como Marte, Júpiter y Saturno, así como en cometas e incluso estrellas enanas mucho más allá de nuestro sistema solar.abre en una nueva ventana. La aurora boreal es causada por la interacción entre los campos magnéticos del Sol y la Tierra

Cómo se vio

El astronauta japonés Kimiya Yui de la Agencia Japonesa de Exploración Espacial ha grabado unas imágenes que han dejado boquiabiertos a más de uno. En el vídeo, que fue realizado desde la Estación Espacial Internacional, se observa uno de los fenómenos más impactantes de nuestro planeta, una aurora boreal. "Me alegré de poder filmarla", ha afirmado el cosmonauta en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/2011383036441505841&partner=&hide_thread=false | La astronauta japonesa Kimiya Yui capturó la Aurora Boreal desde la Estación Espacial Internacional, mostrando el vívido espectáculo creado por el viento solar y las eyecciones de masa coronal que golpean la atmósfera de la Tierra.

La grabación dura apenas 34 segundos, pero en ella es posible apreciar la aurora en todo su esplendor. En concreto, se observa una gama de colores vibrantes que van desde los tonos verdes hasta los rojizos sobre una parte del planeta Tierra.

Muchos astronautas sueñan con observar este increíble fenómeno.