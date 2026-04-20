Ni café ni cáscaras de huevo: el potente abono que necesita tu árbol frutal para crecer con fuerza en otoño

limonero El limonero es uno de los árboles que se verá beneficiado con este abono casero.

Una de las características más valoradas de este abono es su capacidad de liberación lenta, es decir, de forma gradual durante semanas o incluso meses. Esta constancia no solo garantiza una alimentación sostenida para el árbol frutal, sino que también favorece la estructura del suelo y promueve la vida de microorganismos benéficos.

Antes de contarte cómo aplicarlo, es fundamental que sepas que la recomendación de especialistas en jardinería pasa por comprar este abono en viveros. Si bien es cierto que se puede hacer de manera casera, es un proceso que lleva mucho tiempo y puede ser engorroso. Tampoco se recomienda enterrar huesos directamente en el sustrato, ya que esto puede fomentar el desarrollo de plagas y atraer animales de todo tipo alrededor del árbol frutal.

Hecha esta salvedad, pasemos a conocer cómo aplicar el abono de harina de huesos en nuestras plantas para garantizar su vitalidad y óptimo crecimiento en otoño.

naranjo Aplicá este abono en tus árboles frutales.

Para árboles ya establecidos, basta con esparcir el polvo de manera uniforme alrededor de la base, integrándolo suavemente con la tierra superficial sin comprometer las raíces. Un paso clave es realizar un riego profundo inmediatamente después, lo que activa la descomposición y liberación de los nutrientes.

Gracias a su naturaleza de acción prolongada, este abono no tiene una frecuencia de uso elevada. Bastará con aplicarlo una vez al mes para aprovechar al máximo los beneficios sobre el árbol frutal.