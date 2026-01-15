Marcelo Gallardo le bajó el pulgar y su futuro estaría en la MLS: ¿jugará con Lionel Messi?

Pese a que supo ser un pilar fundamental en la última línea del Millonario durante años, el rendimiento del chileno ha ido de mayor a menor y su estadía en la institución tendría fecha de vencimiento. Se habla de ciclo cumplido y su futuro estaría en el fútbol de los Estados Unidos.

Paulo diaz (2).jpg

El fin de la era Paulo Díaz en River

La relación entre el rendimiento de Paulo Díaz y la exigencia de Marcelo Gallardo parece haber llegado a un punto de no retorno. Según fuentes cercanas al club, el entrenador busca una renovación total de la zaga central, priorizando perfiles con mayor regularidad. Actualmente, los titulares son Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero.