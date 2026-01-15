Inicio Ovación Fútbol Marcelo Gallardo
Marcelo Gallardo le bajó el pulgar y su futuro estaría en la MLS: ¿jugará con Lionel Messi?

Marcelo Gallardo continúa con la reconstrucción de River de cara a la temporada 2026. Un futbolista que supo ser referente tendría las horas contadas en el club

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Marcelo Gallardo continúa con el armado del plantel de River.

El mundo River se encuentra en una etapa de reconstrucción total de la mano de Marcelo Gallardo. Con la mira puesta en cambiar la pálida imagen que dejó en 2025, el Muñeco comenzó a depurar su plantel. En este contexto, uno de los nombres que más ruido hace por su posible salida es el de Paulo Díaz.

Pese a que supo ser un pilar fundamental en la última línea del Millonario durante años, el rendimiento del chileno ha ido de mayor a menor y su estadía en la institución tendría fecha de vencimiento. Se habla de ciclo cumplido y su futuro estaría en el fútbol de los Estados Unidos.

Paulo diaz (2).jpg

El fin de la era Paulo Díaz en River

La relación entre el rendimiento de Paulo Díaz y la exigencia de Marcelo Gallardo parece haber llegado a un punto de no retorno. Según fuentes cercanas al club, el entrenador busca una renovación total de la zaga central, priorizando perfiles con mayor regularidad. Actualmente, los titulares son Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero.

El zaguero central de 31 años realizó la pretemporada junto al resto de sus compañeros pero, para el partido ante Millonarios en Uruguay, ni siquiera formó parte del banco de suplentes.

Paulo Díaz disputó 214 partidos con la camiseta de River. En ellos convirtió 13 goles, brindó tres asistencias y dio un total de siete vueltas olímpicas (todas ellas en el plano local). Ahora, con las horas contadas en el club, todo indica que su futuro estaría en la MLS de los Estados Unidos.

Si bien no trascendió el nombre del club interesado, todo indica que su próximo destino sería la Major League Soccer. Allí podría coincidir con figuras de la talla de Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Thomas Muller y Heung-min Son, entre otros.

