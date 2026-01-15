Marcelo Gallardo le bajó el pulgar y su futuro estaría en la MLS: ¿jugará con Lionel Messi?

El zaguero central de 31 años realizó la pretemporada junto al resto de sus compañeros pero, para el partido ante Millonarios en Uruguay, ni siquiera formó parte del banco de suplentes.
Paulo Díaz disputó 214 partidos con la camiseta de River. En ellos convirtió 13 goles, brindó tres asistencias y dio un total de siete vueltas olímpicas (todas ellas en el plano local). Ahora, con las horas contadas en el club, todo indica que su futuro estaría en la MLS de los Estados Unidos.
Si bien no trascendió el nombre del club interesado, todo indica que su próximo destino sería la Major League Soccer. Allí podría coincidir con figuras de la talla de Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Thomas Muller y Heung-min Son, entre otros.