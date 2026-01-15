VIDEO: Santiago Castro hizo un golazo para el Bologna y alimenta su sueño de estar en el Mundial 2026

Santiago Castro marcó el gol que aseguró la victoria del Bologna ante el Hellas Verona por la fecha 20 de la Serie A y mantiene su ilusión de estar en el Mundial 2026 con la Selección argentina.
Santiago Castro marcó el gol que aseguró la victoria del Bologna ante el Hellas Verona por la fecha 20 de la Serie A.
Santiago Castro marcó el gol que aseguró la victoria del Bologna ante el Hellas Verona por la fecha 20 de la Serie A y mantiene su ilusión de estar en el Mundial 2026 con la Selección argentina.
El ex Vélez, de solo 21 años, hizo el tercer tanto de su equipo en la victoria 3 a 2 como visitante. Los otros dos goles fueron de Riccardo Orsolini y el danés Jens Odgaard, mientras que el local, que tuvo desde el arranque a Nicolás Valentini, abrió el marcador a través del nigeriano Gift Orban y descontaron con un gol en contra del suizo Remo Freuler.
Bologna, que tuvo a Benjamín Domínguez como titular, quedó 8vo. con 30 puntos y Castro llegó a 7 goles en la temporada (6 en la Serie A) y a 18 tantos en 80 partidos desde que llegó al club.
Santi Castro debutó el año pasado en la Selección argentina y es uno de los delanteros que Scaloni tiene en carpeta para el Mundial 2026.