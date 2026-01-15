VIDEO: Santiago Castro hizo un golazo para el Bologna y alimenta su sueño de estar en el Mundial 2026

El ex Vélez, de solo 21 años, hizo el tercer tanto de su equipo en la victoria 3 a 2 como visitante. Los otros dos goles fueron de Riccardo Orsolini y el danés Jens Odgaard, mientras que el local, que tuvo desde el arranque a Nicolás Valentini, abrió el marcador a través del nigeriano Gift Orban y descontaron con un gol en contra del suizo Remo Freuler.

Bologna, que tuvo a Benjamín Domínguez como titular, quedó 8vo. con 30 puntos y Castro llegó a 7 goles en la temporada (6 en la Serie A) y a 18 tantos en 80 partidos desde que llegó al club.