Los Pumitas ya tienen rivales y fixture para el Mundial juvenil 2026 que se jugará en Georgia

La novedad de esta edición del Mundial M20 será la ampliación de la cantidad de seleccionados participantes, ya que a partir de este año serán 16 equipos (antes eran 12) divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.

Solo los ganadores de cada zona avanzarán a semifinales, mientras que los segundos clasificados competirán del 5to al 8vo puesto y los terceros y cuartos disputarán las posiciones del 9no al 12mo y del 13ero al 16to, respectivamente.

A su vez, el nuevo World Rugby Junior World Championship, será la primera competición internacional en incluir una prueba para reducir la altura del tackle.

El plantel de preseleccionados de Los Pumitas inició este jueves la pretemporada con las Academias de sus regiones o como invitados en las 4 franquicias argentinas del Súper Rugby Américas.

Los grupos del Mundial juvenil 2026

Grupo A: Sudáfrica, Gales, Georgia y Uruguay.

Grupo B: Nueva Zelanda, Italia, Escocia y Japón.

Grupo C: Argentina, Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos.

Grupo D: Francia, Australia, España y FiJi.

El fixture de Los Pumitas

Sábado 27 de junio: Argentina vs Estados Unidos – Avchala Stadium (06:00hs)*

Jueves 2 de julio: Argentina vs Irlanda – Avchala Stadium (08:30hs)*

Martes 7 de julio: Argentina vs Inglaterra – Avchala Stadium (08:30hs)*

*Hora argentina.