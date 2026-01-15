Inicio Ovación Rugby Los Pumitas
Los Pumitas ya tienen rivales y fixture para el Mundial juvenil 2026 que se jugará en Georgia

Se confirmaron los grupos y el calendario de partidos para Los Pumitas de cara al Mundial juvenil 2026.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Argentina tiene rivales para el Mundial M20.

Se confirmaron los grupos y el calendario de partidos para Los Pumitas de cara al Mundial juvenil de menores de 20 años 2026.

El certamen se llevará a cabo del 27 de junio al 18 de julio en Georgia, precisamente en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi, y será la segunda vez que este país sea sede ya que también lo hizo en 2017.

54978553474_a41539823c_k
Los Pumitas tendrán su primera concentración del año en febrero.

La fase de grupos se jugará los días 27 de junio, 2 y 7 de julio, mientras que las semifinales se desarrollarán el 13 y la final el 18 del mismo mes.

La novedad de esta edición del Mundial M20 será la ampliación de la cantidad de seleccionados participantes, ya que a partir de este año serán 16 equipos (antes eran 12) divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.

Solo los ganadores de cada zona avanzarán a semifinales, mientras que los segundos clasificados competirán del 5to al 8vo puesto y los terceros y cuartos disputarán las posiciones del 9no al 12mo y del 13ero al 16to, respectivamente.

A su vez, el nuevo World Rugby Junior World Championship, será la primera competición internacional en incluir una prueba para reducir la altura del tackle.

El plantel de preseleccionados de Los Pumitas inició este jueves la pretemporada con las Academias de sus regiones o como invitados en las 4 franquicias argentinas del Súper Rugby Américas.

Los grupos del Mundial juvenil 2026

  • Grupo A: Sudáfrica, Gales, Georgia y Uruguay.
  • Grupo B: Nueva Zelanda, Italia, Escocia y Japón.
  • Grupo C: Argentina, Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos.
  • Grupo D: Francia, Australia, España y FiJi.

El fixture de Los Pumitas

  • Sábado 27 de junio: Argentina vs Estados Unidos – Avchala Stadium (06:00hs)*
  • Jueves 2 de julio: Argentina vs Irlanda – Avchala Stadium (08:30hs)*
  • Martes 7 de julio: Argentina vs Inglaterra – Avchala Stadium (08:30hs)*

*Hora argentina.

