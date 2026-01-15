Santino Andino y un día clave para su pase al Panathinaikos: cuál es el presente del equipo griego

La novela del verano, parece, empieza a llegar al final rumbo a los créditos. Santino Andino espera por el cierre de la operación entre Godoy Cruz y Panathinaikos de Grecia, algo que podría quedar definido hoy mismo. El jueves puede sentenciar una larga historia que tuvo varios capítulos y varios actores involucrados en el medio.
Panathinaikos siempre tuvo como prioridad contratar a Santino Andino y jamás titubeó al momento de mejorar las ofertas ante cada negativa de Godoy Cruz. Es más, tampoco le importó que el competidor por la joya mendocina sea, ni más ni menos, que River Plate, ni que el presidente José Mansur haya declarado públicamente que su intención era ser socio del Millonario.
La oferta final de 10 millones por el 75% del pase más una prima de otros 3 millones a futuro terminaron por bajar el martillo. Si bien restan detalles finos como forma de pago y avales, todo conduce al cierre de la transacción con los griegos, algo que podría quedar definido hoy mismo. De concretarse, será la venta más cara de la historia del club y de un equipo de Mendoza.
El Panathinaikos que espera a Santino Andino
Santino Andino llegará a uno de los colosos del fútbol de Grecia. Es el segundo club más ganador en la historia del país, por detrás de Olympiakos, con 43 títulos (20 Ligas, 20 Copas de Grecia y 3 Súper Copas). Actualmente es dirigido por el español Rafa Benítez, que lo llamo exclusivamente para mostrarle su interés.
En el torneo local marcha 5to con 25 puntos y un partido menos, a 14 de distancia del líder Olympiakos y está en cuartos de final de la Copa griega. A nivel continental, se encuentra disputando la Europa League ocupando el puesto 15 (zona de play offs).
Sin nombres rutilantes, los destacados son el brasilero Renato Sánchez (ex PSG) y compartirá equipo con el argentino Vicente Taborda (nacido en Boca Juniors y campeón con Platense).