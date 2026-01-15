No salgas: alerta naranja por tormentas extremadamente fuertes

Varios pronósticos avisaban que se acercaba un ciclón al país y estaban en lo correcto. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por la llegada de tormentas extremadamente fuertes a una gran cantidad de provincias. A continuación te contaremos todos los detalles de este fenómeno.
Alerta por fuertes tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por la llegada de fuertes tormentas en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero. El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas.
Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Las provincias en alerta amarilla son Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, San Luis y Santa Cruz. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Según el SMN, la alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color.
Recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.