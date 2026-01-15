No salgas: alerta naranja por tormentas extremadamente fuertes

mapa_alertas - 2026-01-15T071506.841 Estas son las provincias en alerta.

Las provincias en alerta amarilla son Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, San Luis y Santa Cruz. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Según el SMN, la alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color.

Recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas

tormenta electrica Tomá las medidas necesarias para cuidarte.